Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ

Американская компания Western Digital представила первые в мире 2.5-дюймовые жесткие диски объемом 6 ТБ. В большинстве ноутбуков в настоящий момент используются твердотельные накопители, поэтому HDD указанного формата разрабатываются компанией менее активно, чем до повсеместного внедрения SSD. Накопители включены в серии My Passport и My Passport Ultra, предназначенные для использования ПК в условиях офиса или дома.

Увеличение емкости HDD формата 2,5 дюйма

Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional.

Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюймовые портативных HDD. В линейке портативных жестких дисков WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive и SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD появилась емкость 6 ТБ. Все перечисленные модели толще предшественников объемом 5 ТБ, что, видимо, указывает на дополнительную пластину в конструкции HDD.

Компания Western Digital сообщает, что устройства обеспечивают скорость чтения до 130 МБ/с. HDD оснащены портом USB-С 3.2 Gen 1. Внешнее питание для устройств не требуется.

Портативное решение

Готовые к использованию прямо из коробки, накопители My Passport имеют тонкий форм-фактор для удобной транспортировки и 256-разрядное аппаратное шифрование AES для защиты содержимого. WD My Passport Ultra объемом 6 ТБ и WD My Passport Ultra для Mac продаются в различных цветах по цене $199,99, а WD My Passport объемом 6 ТБ и WD My Passport для Mac по цене $179,99. WD My Passport емкостью 6 ТБ, работающий с USB-C, продается по цене $184,99. Все модели уже доступны в избранных розничных магазинах Western Digital, в интернет-магазинах и в Western Digital Store.

Игровой накопитель WD_BLACK P10 теперь имеет емкость 6 ТБ и позволяет геймерам хранить до 150 игр. Этот накопитель предназначен для модернизации системы хранения данных на консолях и ПК, избавляя их от необходимости удалять игры или обновления, чтобы освободить место для новых игр.

Игровой накопитель WD стоит $184,99 и доступен уже на 20 мая 2024 г. в избранных магазинах Western Digital, в электронной рознице и в Western Digital Store.

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD - это универсальный диск с защитой от ударов, дождя и пыли по стандарту IP54, а также от раздавливания для защиты данных в студии или же на природе. SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD емкостью 6 ТБ - это надежный и портативный способ резервного копирования фотографий, видеоматериалов и файлов, куда бы ни завели приключения. Универсальный диск продается по цене $229,99 MSRP и будет доступен к концу мая 2024 г. в избранных розничных магазинах Western Digital, электронных магазинах и в Western Digital Store.

Выпуская новые портативные жесткие диски емкостью 6 ТБ, компания Western Digital продолжает расширять границы технологий хранения данных, предоставляя пользователям гибкость и емкость, необходимые для того, чтобы соответствовать требованиям цифровой эпохи на 2024 г.

Исчерпаны лимиты памяти

На 2024 г. только три компании имеют собственно бизнес в сфере производства жестких дисков: Seagate, Toshiba и Western Digital. Одновременно с этим они обладают правами и на некоторые известные бренды. К примеру, Seagate на торговые марки LaCie и Maxtor, а WD на G-Drive. Все остальные компании в своих разработках используют HDD упомянутой тройки, причем в разных партиях одной и той же модели их внешнего накопителя могут встречаться HDD любого происхождения.

С 2020 г. существующая технология магнитной записи исчерпала свои возможности в плане дальнейшего повышения емкостей носителей и шел активный поиск новых физических решений. Одно из массово применяемых ныне — черепичная магнитная запись Shingled Magnetic Recording (SMR), обладающая специфическими особенностями. В частности, в процессе сохранения на таком диске очень большого объема данных со временем происходит заметное падение скорости из-за переполнения буфера. Кроме того, после формального завершения записи, сам диск продолжает выполнять некие внутренние операции. Причем они могут быть достаточно продолжительными, а прерывать их нельзя. Рекомендовать же поиск моделей с HDD-PMR/CMR внутри практически бессмысленно, потому как соответствующие характеристики их производители раскрывать не торопятся.

По данным BBC, на 2023 г. портативные модели HDD редко могут похвастать объемом свыше 5 ТБ, то для стационарных не предел и 24 ТБ. У подавляющего большинства современных внешних жестких дисков функцию выполняет универсальная последовательная шина третьего поколения. Делать покупку ради именно поддержки USB 3.2 Gen.2 никакого смысла нет, постольку скоростных возможностей протокола Gen.1 с головой хватает для любого HDD, но совсем иное дело технология USB Type-C, а для некоторой части владельцев техники Apple гораздо актуальнее интерфейс Thunderbolt.