Древнейший фоторедактор Paint перестанет корректно работать на большинстве ПК. Потребуется дорогостоящий апгрейд

Microsoft намерена «прокачать» редактор Paint и встроить в него поддержку нейропроцессоров для реализации новых возможностей. В подавляющем большинстве настольных CPU эти модули отсутствуют, что сделает новые функции Paint недоступными на древних ПК. Microsoft начала активно развивать Paint в конце 2023 г., но раньше этот базовый заменитель Photoshop не был столь требовательным к «железу».

Искусственный интеллект в Paint

Корпорация Microsoft намерена выпустить обновленную версию фоторедактора Paint, в которую она хочет добавить поддержку нейропроцессорных модулей (NPU), пишет профильный портал Windows Latest. Это внутренние компоненты некоторых современных процессоров, в основном мобильных, необходимых для обработка алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Возможно, Microsoft собирается добавить в Paint новые функции, которые будут выполняться за счет NPU-вычислений, или усовершенствовать имеющиеся при помощи ИИ. Но софтверная корпорация не учитывает один очевидный факт – в подавляющем большинстве настольных процессоров с архитектурой х86, на которой построены все Windows-компьютеры и ноутбуки, а также выпущенные с 2006 по 2020 гг. настольные и мобильные ПК Apple, модулями NPU в своем составе похвастаться не могут. Более того, сама OC Windows 11 и тем более Windows 10, поток обновлений функциональности которой почти иссяк, толком не умеет работать с NPU.

Фото: Microsoft Такими темпами лет через пять-десять покупать подписку на Photoshop больше не потребуется - Paint заменит его

Отметим также, что Paint за 39 лет своего существования приобрел репутацию базового фоторедактора с минимальным набором возможностей. Как сообщал CNews, Microsoft лишь в конце 2023 г. взялась за его развитие.

Core i9 для Paint

Х86-процессоры для компьютеров и ноутбуков, если не брать в расчет малоизвестные китайские бренды, выпускают только AMD и Intel. Чипы со встроенными NPU-модулями в их ассортименте к моменту выхода материала присутствовали, но это только самые современные модели, вышедшие за последние несколько месяцев – Core 14 поколения (Meteor Lake) у Intel и некоторые чипы AMD Ryzen 8000.

AMD и Intel в настоящее время сотрудничают с Microsoft по реализации в Windows 11 полноценной поддержки процессорных NPU-модулей. Когда именно она будет готова и выйдет в виде обновления, компании не уточняют.

Что будет делать искусственный интеллект

На момент выпуска материала достоверной информации о задачах, которые ИИ будет выполнять в составе Paint, не было. В новой версии редактора эксперты портала Windows Latest нашли файл под названием NPUDetect, который, судя по названию, отвечает за поиск нейромодулей в процессоре.

Специалисты Windows Latest полагает, что ИИ может пригодиться, к примеру, для ускорения редактирования изображений и применения к ним тех или иных эффектов в реальном времени.

Microsoft, тем временем, никак не комментирует наличие NPUDetect в составе своего фоторедактора. Но в последние месяцы корпорация очень активно занимается внедрением ИИ в свои софтверные продукты – она особым образом модифицировала своего помощника программиста Copilot, работающего с 2021 г., и превратила его в полноценного ассистента пользователя – с осени 2023 г. он встроен в Windows 11 и Windows 10, где заменил собой оказавшегося невостребованным виртуального помощника Cortana.

К тому же Paint – не единственное приложение, которое получает новые функции искусственного интеллекта. CNews писал, что они были интегрированы в штатную утилиту просмотра изображений в Windows.

39 лет стагнации

Paint – это древнейший инструмент Windows – его первая версия вышла в 1985 г. с выходом Windows 1.0. Через несколько лет его переименовали в PaintBrush, но в 1995 г. ему было возвращено классическое название.

Paint получал обновления до 2009 г., но все эти апдейты прорывных функций не несли, и в итоге он раз за разом оставался фоторедактором для тех, кто лишь недавно купил себе первый компьютер. Спустя еще шесть лет, в 2015 г., Paint получил немного переработанный интерфейс, приуроченный к релизу Windows 10, но других новшеств в нем не нашлось.

«Оживить» Paint Microsoft решила без предупреждения. Осенью 2023 г. она выпустила первое за десятилетия масштабное обновление для него, внедрившее в него функцию удаления фона с изображения. Она присуща, как правило, лишь «полновесным» редакторам, например, GIMP или Photoshop последних версий. Также была добавлена поддержка слоев и прозрачности.

«Если смотреть на ситуацию глазами Microsoft, они вынуждены поддерживать версии операционной системы с истекшим сроком поддержки. Тем временем в них появляются новые баги и уязвимости, и от этого страдает репутация компании. И дело не в том, что продукт плохой. Пользователи не торопятся обновляться и действуют по принципу "не трогай то, что работает", – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – Масштабное обновление разных сервисов, в том числе Paint, это сигнал пользователям. Во-первых, переходить на более новые версии операционной системы. Во-вторых, обновлять железо на более производительное, потому что старые компьютеры не потянут новые передовые фишки».