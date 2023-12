Глава Intel: Вся ИТ-индустрия мечтает уничтожить технологии ИИ Nvidia

Генеральный директор Intel заявил, что мировая ИТ-индустрия устала от фирменной технологи CUDA, разработанной Nvidia для ускорения вычислений при помощи видеокарт и активно применяющаяся в суперкомпьютерах. Он едва ли не обвинил компанию в монополизме на этом рынке. При этом у самой Intel подобных разработок почти нет, хотя они имеются у AMD – заклятого конкурента Intel на рынке процессоров.

Intel против Nvidia

Действующий гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который на протяжении почти трех лет пока безуспешно пытается поднять ее с колен, обрушился с критикой на компанию Nvidia. Это мировой лидер на рынках чипов для видеоускорителей, а также ускорителей вычислений, используемых в суперкомпьютерах.

«Вся индустрия заинтересована в ликвидации рынка CUDA», – приводит слова Гелсингера портал Tom’s Hardware. CUDA или Compute Unified Device Architecture – это фирменная технология Nvidia, которая позволяет использовать графические процессоры компании в высокопроизводительных вычислениях.

Гелсингер, фактически, открыто критиковал Nvidia за ее доминирование рынке аппаратных решений для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. При этом Intel в этом сегменте почти не представлена – она в целом не конкурент Nvidia, хотя и очень активно пытается занять часть рынка дискретной графики. Впрочем, сколько-нибудь серьезных достижений Intel в этом пока не добилась – за последние пять лет она не смогла подвинуть даже AMD, которая постоянно давит на нее на рынке процессоров, и занимает немалую долю в сегменте видеокарт. К слову, AMD, в отличие от Intel, вполне успешно конкурирует с Nvidia и в сфере ускорителей для суперкомпьютеров.

Раскритиковать другого и прикрыть себя

Свою речь Гелсингер произнес через некоторое время после анонса первых компьютеров Core с кодовым названием Meteor Lake. Для компании они должны были стать если не прорывом, то как минимум широким шагом вперед, но на деле этого пока не видно. По данным порталов NoteBook Check и VideoCardz, результаты первых тестов показали, что новинки Intel почти не отличаются по производительности от Core предыдущего поколения, а кое-где даже умудряются уступить процессорам Ryzen 7000.

Фото: Intel Гелсингер ругает Nvidia за ее CUDA , но полноценную альтернативу этой технологии не предлагает

Связана ли публикация в сети информации о слабости новых процессоров Intel с попыткой Гелсингера высказаться против Nvidia, сказать наверняка нельзя. Но он заявил буквально следующее: «Знаете, вся индустрия заинтересована в ликвидации рынка CUDА. Мы считаем ров CUDA неглубоким и маленьким, поскольку отрасль заинтересована в предоставлении более широкого набора технологий для широкого обучения, инноваций, науки о данных и т. д. Когда происходит вывод, эй, как только вы обучили модель… Никакой зависимости от CUDA нет». (You know, the entire industry is motivated to eliminate the CUDA market. We think of the CUDA moat as shallow and small. Because the industry is motivated to bring a broader set of technologies for broad training, innovation, data science, et cetera. As inferencing occurs, hey, once you've trained the model… There is no CUDA dependency. цитата по Tom’s Hardware.).

Будущее должно быть открытым

Высказав накопившееся в адрес Nvidia, Гелсингер не упустил возможность прорекламировать OpenVINO – бесплатный набор инструментов, облегчающий оптимизацию модели глубокого обучения из фреймворка и развертывание с использованием механизма логического вывода на оборудовании Intel. OpenVINO – это разработка Intel, представленная в 2018 г., которую эксперты Tom’s Hardware называют «стандартом».

В дополнение ко всему прочему глава американского чипмейкера предсказал мир смешанных вычислений. По его мнению, в будущем часть из них будет осуществляться в облаке, а часть – на пользовательском устройстве, например, на компьютере. Почему для этого нужно обязательно задействовать аппаратные возможности пользовательских устройств, и почему нельзя доверить вычисления целиком и полностью облакам, Гелсингер уточнять не стал.

Нельзя исключать, что критика в адрес Nvidia и последовавшая за ней реклама собственного открытого продукта связаны. CUDA – это собственная разработка Nvidia, к тому же закрытая. Доступа к ней нет ни у кого, кроме самой Nvidia, но воспользоваться теми преимуществами, которые она дает, могут многие – клиенту достаточно купить нужное ему количество ускорителей. И эти ускорители пользуются гигантским спросом – один только Китай тратит на них суммы, эквивалентные миллиардам долларов США.