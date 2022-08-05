Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы

Компания TSMC вынуждена снизить темпы развития 3-нанометрового производства из-за Intel. Она должна была стать основным ее заказчиком, но в итоге перенесла сроки выпуска своих 3-нанометровых микросхем на полтора года вперед. Теперь TSMC надеется только на Apple, но та пока не может забронировать все ее производственные мощности. В итоге мировой массовый переход на 3 нм задерживается – TSMC сокращает инвестиции в новое производство.

Intel все испортила

Компания Intel нарушила TMSC, крупнейшего контрактного вендора микросхем, по расширению 3-нанометрового производства, пишет TrendForce. Это самый современный техпроцесс на начало августа 2022 г.

Intel должна была стать одним из основных заказчиков TSMC по выпуску чипов с данным техпроцессом. Первоначально планировалось, что конвейер заработает во второй половине 2022 г., но Intel перенесла все сроки на год вперед, то есть на второе полугодие 2023 г.

Intel собиралась доверить TSMC производство встроенной графики для процессоров линейки Meteor Lake. В них GPU реализован в виде отдельного кристалла на подложке. Причины переноса связаны с рядом технических проблем на стороне Intel. По всей видимости, решить их в кратчайшие сроки компания, не так давно дезертировавшая с российского рынка, не в состоянии – несколько дней назад она перенесла производство GPU для Meteor Lake на конец 2023 г. Более того, нет гарантии, что в дальнейшем ситуация не повторится.

Последствия не заставили себя ждать

Действия Intel привели к почти полному высвобождению 3-нанометровых производственных мощностей TSMC на практически весь 2023 г. В настоящее время в мире нет ни одного разработчика чипов, кроме одной компании, кто готов занять место Intel – даже Qualcomm и MediaTek, в конце 2021 г. первые в мире выпустившие 4-нанометровые CPU, пока не готовы к переходу на 3 нм.

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AMD, основной конкурент Intel в сегменте процессоров с архитектурой х86, тоже не спешит осваивать 3 нм. Ее нынешние CPU выпускаются по 7-нанометровым нормам – она вместе с MediaTek и Qualcomm хочет перейти на новый техпроцесс как минимум в 2024 г.

Таким образом, у TSMC остался лишь один «арендатор» 3-нанометрового конвейера – компания Apple. Но и она пока не может забронировать все свободные мощности.

В настоящее время Apple заказала часть производственных мощностей TSMC на вторую половину 2022 г. и весь 2023 г. 3-нанометровыми у нее будут новые процессы М-серии для ноутбуков, ПК и, возможно, планшетов, а также CPU A17 для грядущих моделей iPhone.

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Объемы заказов Apple на 3-нанометровое производство неизвестны. Однако, по данным TrendForce, из-за Intel компания TSMC теперь вынуждена сократить затраты на свое развитие в этом направлении. Это может быть чревато потерей лидерства, потому что в сторону 3 нм очень быстро движется ее основной конкурент – корейская компания Samsung.

Нужно немного потерпеть

Как пишет TrendForce, тяжелым для TSMC будет лишь 2023 г. В 2024 г. все основные игроки рынка CPU уже перейдут на 3 нм, и тогда ей больше не придется рассчитывать на одну лишь Apple и терпеть постоянные задержки Intel.

По оценке аналитиков TrendForce, даже в 2023 г. TSMC сможет увеличить свои доходы на фоне 2022 г., хотя разница будет не столь значительной. На 2024 г. прогнозы гораздо более оптимистичные.

Следует обратить внимание, что Intel переносит запуск производства GPU для Meteor Lake на фабриках TSMC вовсе не потому, что планирует наладить его на собственных заводах. Действительно, Intel тоже является производителем полупроводников, но в ее распоряжении нет не только 3-нанометровой конвейерной линии, но даже 5- и 7-нанометровой.

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В настоящее время Intel может выпускать максимум 10-нанометровые чипы. Но отставание от конкурентов она компенсирует, переманивая их клиентов. К примеру, летом 2022 г. Intel впервые в истории стала контрактным производителем, а ее первым сторонним заказчиком оказалась компания MediaTek – давний клиент TSMC.