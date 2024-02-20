Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой

В III квартале 2024 г. начнутся продажи новых процессоров AMD с архитектурой Zen 5. Это будут 3-нанометровые решения, тогда как Intel до сих пор выпускает свои Core и Xeon по топологии 10 нм. Предыдущее масштабное обновление линейки чипов AMD состоялось в сентябре 2022 г.

AMD вырывается вперед

Стала известна дата появления в рознице процессоров AMD на базе новейшей архитектуры Zen 5. Как пишет портал TechSpot, их массовое производство и релиз запланированы на III квартал 2024 г. (1 июля – 30 сентября), то есть ждать осталось всего лишь около полугода. При этом Intel пока решительно нечего противопоставить им – ее новейшие Core поколения Meteor Lake, они же Core 14 поколения, соревнуются с Ryzen серии 7000, построенными на архитектуре Zen 4 полуторалетней давности.

В сравнении с этими Ryzen 7000 новые процессоры AMD с индексом Ryzen 9000 и кодовым названием Granite Ridge после смены архитектуры окажутся на 10% быстрее. Также их особенностью станет 3-нанометровый техпроцесс, что станет возможным благодаря сотрудничеству AMD и тайваньского контрактного вендора полупроводников TSMC. Intel по-прежнему не в силах избавиться от зависимости от своего 10-нанометрового техпроцесса, к которому она шла годами, и к которому пришла по современным меркам очень давно – почти пять назад.

3 нм – это самый современный техпроцесс на начало 2024 г. Процессоров, производимых по этим нормам, пока совсем немного, и почти все они – ARM-чипы для смартфонов и планшетов, а в случае с Apple также для ноутбуков.

До производства рукой подать

Если продажи новинок AMD на Zen 5 начнутся в середине лета – начале осени 2024 г., то их производство будет запущено еще раньше. По данным китайского технологического агентства UDN, конвейер на одном из заводов TSMC заработает уже во II квартале 2024 г., то есть в период с 1 апреля по 30 июня.

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Большая часть процессоров Ryzen 9000 будет поставляться с ядрами Nirvana, а более производительные решения – с ядрами Prometheus. Первоначально предполагалось, что лишь топовые решения AMD будут 3-нанометровыми, тогда как процессоры на ядрах Nirvana будут эксплуатировать более старый техпроцесс 4 нм, но, по последним данным, от этого разделения было решено отказаться – все новинки компании будут выпускаться по нормам 3 нм.

Слишком официальной мало информации

AMD пока не очень торопится делиться с общественностью деталями о своих новых чипах, чтобы не дать Intel возможность обойти ее. Тем не менее, утечки случаются регулярно, и одна из них гласит, что в серию Ryzen 9000 войдут процессоры с числом ядер от 6 до 16 и графикой на архитектуре RDNA 2 или более современной RDNA 3.5.

При этом процессоры должны быть умеренно теплыми – их TDP будет варьироваться от 65 до 170 Вт, что позволит обойтись без громоздких систем охлаждения.

В той же утечке говорилось о наличии в чипах Granite Ridge кэш-памяти третьего уровня объемом до 64 ГБ и до 16 ГБ кэша второго уровня. Отдавая дань современности, Ryzen 9000 научатся работать с оперативной памятью вплоть до DDR5-6400.

AMD все перечисленное не подтверждает, но и не опровергает. Единственное на момент выхода официальное заявление компании относительно чипов Ryzen 9000 касалось того, что они действительно получат новую архитектуру Zen 5, и что они рассчитаны на сокет AM5, что делает их совместимыми с нынешними материнскими платами на чипсетах серии 600. это AMD тоже подтвердила.

Чудо раз в два года

Пятая ревизия архитектуры Zen увидит свет спустя семь лет с выхода Zen первого поколения и первых же чипов Ryzen на ее основе. В дальнейшем AMD старалась придерживаться двухлетнего цикла обновления, но все же иногда опережала свой же график.

В результате процессоры Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 с 7-нанометровым техпроцессом увидели свет в начале осени 2020 г. Спустя еще два года вышли чипы на Zen 4.

За эти семь лет AMD очень сильно укрепила свои позиции на мировом рынке процессоров с архитектурой х86, на котором конкурирует только с Intel – существуют небольшие китайские производители, но их доля в глобальном плане ничтожно мала.

Для примера, во II квартале 2017 г., незадолго до премьеры Zen и первых Ryzen, у AMD было 20,2% против 79,7% у Intel (данные Statista.com). Спустя год доля AMD выросла до 20,7%, а во II квартале 2019 г. она достигла 23,1%. По итогам второй четверти 2020 г. AMD удерживала уже 35% мирового рынка х86-процессоров, годом позже – 39,1%. В дальнейшем Intel благодаря переходу на гибридные процессоры (с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами внутри) удалось немного восстановиться, но колоссальных изменений не произошло – к началу 2024 г. у нее был 61% против 36,1% у AMD. В итоге с IV квартала 2016 г. AMD увеличила свою долю более чем вдвое – с 17,8% до 36,3%.