Обманувшая весь мир компания создала первый в истории процессор на 3 нанометра. Такого нет ни у кого, даже у Apple

MediaTek создала в первый в мире процессор на 3 нанометрах. Он на 18% мощнее 4-нанометрового предшественника, но потребляет на 32% меньше энергии при прежнем уровне тепловыделения. Сроков выпуска у него пока нет – по разным данным, он выйдет или до конца 2023 г., или в течение 2024 г.

MediaTek снова первая в мире

Компания MediaTek разработала первый в мире центральный процессор с топологией 3 нанометра. Таких решений пока нет ни у одного другого вендора в мире – ни Qualcomm, ни Apple, ни AMD с Intel и Nvidia еще не достигли такого уровня развития. Apple и вовсе обманула весь мир, заявив, что ее прошлогодний чип A16 – 4-нанометровый, хотя на деле он выпускается по 5-нанометровым нормам.

Обманывать весь мир не боится и сама MediaTek – сейчас это крупнейший в мире производитель мобильных ARM-процессоров, но добиться этого она смогла путем искусственного завышения производительности своих чипов в бенчмарках, чтобы те казались мощнее своих конкурентов. Правда всплыла в 2020 г., когда MediaTek была на втором месте после Qualcomm, но это никак не помешало ей в считанные месяцы свергнуть лидера и занять его место.

Подробностей кот наплакал

Как пишет портал WCCFTech, пока что MediaTek ограничилась лишь сообщением о создании 3-нанометрового процессора. В компании отметили, что он примкнет к линейке Dimensity, но в этом нет ничего удивительного – эта серия с самого начала создавалась для топовых процессоров.

Фото: TobiasD / Pixabay MediaTek имеет большой опыт в создании процессоров по ультрасовременным нормам

Переход с техпроцесса 4 нм на более современный 3 нм в случае новинки MediaTek даст 32-процентный прирост энергоэффективности, то есть новый процессор будет потреблять на треть меньше энергии, чем мог бы, будь он 4-нанометровым. Производительность при этом должна вырасти на внушительные 18%. Для сравнения, Intel вот-вот выпустит процессоры серии Raptor Lake Refresh, которые будут стоить на 15% дороже предшественников, но смогут обеспечить лишь 3-процентный прирост производительности на их фоне.

Уровень тепловыделения нового процессора MediaTek не повысится. Иначе говоря, новый техпроцесс позволяет делать более мощные процессоры, не опасаясь, что они окажутся чересчур горячими. Для производителей устройств это означает, что вкладываться в разработку продвинутых систем охлаждения не потребуется. Что до энергоэффективности, то новый CPU MediaTek научится потреблять меньше энергии аккумулятора, что выльется в пролонгированное время автономной работы планшета или смартфона.

Когда ждать

Полноценный анонс новинки MediaTek вполне может состояться ближе к концу осени 2023 г. – в ноябре 2022 г. она показала чип Dimensity 9200, а в ноябре 2021 г. – первый в мире 4-нанометровый процессор Dimensity 9000.

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Но у WCCFTech другая информация на этот счет. По данным портала, даже если премьера чипа состоится осенью 2023 г., его серийное производство начнется никак не раньше 2024 г., притом пока без более точных дат. Следовательно, и первые гаджеты на его основе тоже немного задержатся, что даст фору Apple – 12 сентября 2023 г. состоится премьера новых iPhone 15 Pro и Pro Max, в основе которых окажется процессор А17.

По предварительной информации, А17 тоже окажется 3-нанометровым, но пока неясно, по-настоящему или в фантазиях маркетологов, как это было с его предшественником, А16. Что до MediaTek, то до конца 2023 г. она может выпустить чип Dimensity 9300, который вполне может оказаться немного улучшенной версией прошлогоднего 9200.

С производством проблем нет

MediaTek заранее нашла партнера, который обеспечит ей доступ к 3-нанометровому конвейеру. Это тайваньская компания TSMC, которая отказывается выпускать российские процессоры, и которая годами производит чипы для MediaTek, Apple и десятка других крупных ИТ-компаний.

TSMC освоила 3-нанометровый техпроцесс, но о массовом производстве таких микросхем она пока не заявляла. Ранее в Сети появлялись сообщения о том, что Apple забронировала основные 3-нанометровые производственные мощности TSMC.