Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel

AMD отчиталась о 10-кратном росте чистой прибыли за счет очень успешных продаж своих потребительских процессоров Ryzen. По этому параметру она обогнала Intel – эта компания отстает от AMD на $2 млн.

AMD догнала Intel

Компания AMD опубликовала отчет за III квартал финансового 2023 г., который совпадает с III кварталом календарного 2023 г. (1 июля – 30 сентября). За этот период AMD сумела нарастить чистую прибыль более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим кварталом, когда она заработала $27 млн, то есть более чем на 1000% и не только сравняться в том плане с Intel, но и обойти ее. Рост год к году составил 353% – в III квартале 2022 г. чистая прибыль AMD была на уровне $66 млн.

Чистая прибыль AMD за отчетный период составила $299 млн против $297 млн у Intel, хотя последняя опережает конкурента по размеру выручки – $14,2 млрд против $5,8 млрд. Но это лишь означает, что соотношение чистой прибыли к выручке у AMD значительно лучше.

Более того, показатели роста основных финансовых параметров в отчете Intel имеют отрицательное значение – выручка в III квартале 2023 г. сократилась на 8% год к году, а чистая прибыль за тот же период еще год назад была на уровне $1,02 млрд, а теперь скатилась до $297 млн.

Фото: AMD AMD вплотную подобралась к Intel

Но, справедливости ради, стоит отметить, что для современной Intel даже такая чистая прибыль – уже большое достижение. Начало 2023 г. ознаменовалось для нее крупнейшим чистым убытком за всю ее историю, так что она довольно быстро сумела оправиться.

Ryzen вместо Core

Intel продолжает проигрывать AMD на главном «ринге» – в потребительском сегменте процессорного рынка, на который она традиционно делает основную ставку. Именно он приносит ей свыше половины суммарной выручки, но за отчетный период выручка с продаж чипов Core и других пользовательских решений упала на 3% год к году, составив $7,9 млрд.

У AMD в том же сегменте дела, напротив, даже не идут – бегут в гору. Продажи в этом сегменте у нее показали 42-процентный рост год к году до $1,5 млрд благодаря новейшим процессорам Ryzen 7000, которые AMD выпустила в конце 2022 г. Эти 4-нанометровые CPU в III квартале 2023 г. конкурировали с 10-нанометровыми Intel Core 12 и 13 поколений (Alder Lake и Raptor Lake соответственно), а в нынешнем IV квартале 2023 г. вступили в схватку с 14 поколением на той же 10-нанометровой топологии – Meteor Lake.

Пока не все гладко

Потребительский сегмент по итогам отчетного периода – единственный успешный для AMD. Однако и его одного хватило чтобы догнать Intel по размеру если не выручки, то хотя бы чистой прибыли.

Что касается серверных процессоров и чипов для центров обработки данных, то его показатели остались приблизительно на уровне III квартала 2022 г. – около $1,6 млрд из-за снижения темпов роста облачных сервисов. А вот игровое подразделение, затрагивающее дискретные видеокарты, показало 8-процентное сокращение финансовых результатов. Вероятно, это связано со снижением спроса на ускорители со стороны обычных потребителей – сфера криптовалют пошла в рост лишь к в начале IV квартала 2023 г., а до этого майнинг, для которого видеокарты нужны в большом количестве, в течение длительного времени не был способом быстрого заработка.

Сама AMD связывает 8-процентное сокращение выручки игрового подразделения с падением продаж так называемых «полузаказных товаров» или чипов, используемых в игровых консолях – Sony PlayStation 5, Nintendo Switch и пр.

Взгляд в светлое будущее

В своем финансовом отчете AMD опубликовала прогноз выручки в IV квартале 2023 г., который завершится 31 декабря. По оценке ее экспертов, она составит $6,1 млрд, и это ост на 5% год к году и 6% квартал к кварталу.

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Прогнозы по чистой прибыли компания пока не озвучивает.

Суммарная доля мирового рынка х86-процессоров (серверные, настольные, мобильные) у AMD по итогам III квартала 2023 г. составила 35,1% против 62,6% у Intel, согласно статистике портала CPUBenchMark. Годом ранее у Intel было 63,8%, у AMD – 33,5%, а пять лет назад, в III квартале 2018 г. – 79,1% и 20,9% у Intel и AMD соответственно.