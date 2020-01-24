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Intel получила самую большую выручку в истории

Бизнес Финансовые результаты Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
Выручка Intel за IV квартал 2019 года побила ожидания аналитиков на $1 млрд за счет чрезвычайно удачных продаж ЦОД-подразделения компании, показавшего рост 19% год к году. Только на технологиях ИИ Intel заработала за год $3,8 млрд.

Максимальная отдача от традиционных для компании рынков

Компания Intel по итогам IV квартала 2019 г. объявила об исторически рекордной выручке в размере $20,2 млрд, что на 8% больше чем за аналогичный период 2019 г. Квартальная прибыль компании составила $6,9 млрд, что на 9% больше чем за IV квартал 2018 г.

Драйвером рекордного финансового роста Intel стало подразделение по продуктам для дата-центров (Data Center Group), которое принесло выручку в размере $7,21 млрд. Это на 19% больше, чем за IV квартал 2018 г.

Финансовые результаты Intel за весь 2019 г. также оказались рекордными и превзошли ожидания аналитиков на $1 млрд. По данным компании, общая годовая выручка Intel по итогам 2019 г. составила $72 млрд ($70,8 млрд в 2018 г.). Ранее прогнозировалось, что годовая выручка Intel по итогам 2019 г. составит $71 млрд.

«В 2019 году мы расширили присутствие на растущем адресуемом рынке, требующем все большей производительности для обработки, перемещения и хранения данных. За год мы превзошли наши долгосрочные финансовые прогнозы по выручке и прибыли на акцию. В будущем мы намерены инвестировать в перспективные технологии, для успеха наших клиентов и роста доходов наших акционеров», – отметил Боб Свон (Bob Swan), генеральный директор Intel.

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Выручка Intel за 2019 год составила $72 млрд

По итогам всего финансового 2019 г. Intel отчиталась о выплате $19,2 млрд в виде дивидендов и на выкуп акций. За год компания потратила $13,4 млрд на исследования и разработки.

В Intel отметили, что высокий спрос на серверные процессоры компании продемонстрировали поставщики облачных услуг. В IV кв. 2019 г. для усиления своего присутствия на рынке ИИ-решений для ЦОДов Intel также приобрела разработчика ИИ-чипов Habana Labs за $2 млрд.

Квартальные взлеты и падения

Рекордные продажи подразделения Intel по продукции для дата-центров в IV квартале 2019 г. обеспечил 12% рост в штучном выражении и рост средней цены продажи на единицу на 5% (по сравнению с IV кварталом 2018 г.).

Выручка подразделения Intel по продуктам интернета вещей (Internet of Things Group) обеспечила компании квартальную выручку в размере $920 млн, показав рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь драйверами роста стали сферы розничной торговли и транспорта.

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Квартальная выручка Intel, 2001-2019 гг.

Подразделение Intel по продуктам памяти (Non-Volatile Memory Solutions Group) принесло в IV квартале выручку в размере $1,22 млрд, что на 10% больше чем за аналогичный период 2018 г.

Подразделение Mobileye (израильская компания, купленная Intel в 2017 г. за $15 млрд и специализирующаяся на системах помощи водителю для снижения опасности столкновения, ADAS) принесло выручку в размере $240 млн, что больше на 31% чем годом ранее.

Выручка подразделения ПК-ориентированных продуктов Intel (Client Computing Group) за квартал выросла всего на 2%, до $10,01 млрд, главным образом, за счет роста спроса на модемы и настольные платформы.

В аутсайдерах по итогам IV квартала 2019 г. оказалось подразделение программируемых продуктов Intel, чья выручка снизилась на 17% по сравнению с показателями годом ранее, до $505 млн.

Перспективы на 2020 год

В рамках пресс-конференции по итогам квартала представители Intel заявили об ожидании сильного начала 2020 года и некоторого спада во второй половине. В Intel прогнозируют в I квартале 2020 г. выручку в размере $19 млрд, что предполагает рост на 18% год к году.

В 2020 финансовом году Intel ожидает прибыль в размере $73,5 млрд, что будет на 2% больше итогов 2019 года, при одновременном снижении рентабельности. Капвложения Intel на весь 2020 год запланированы в объеме $17 млрдs.

В 2020 г. выручка ПК-подразделения компании может показать снижение до однозначных цифр – несмотря на сильные продажи в первом полугодии. Позитивная динамика продаж новых ПК пользователям, которые наконец-то решились мигрировать с окончательно устаревшей Windows 7 на Windows 10, какое-то время еще продержится, но во втором полугодии этот фактор будет оказывать в лучшем случае лишь умеренное влияние на продажи.

Несмотря на запуск массового производства процессоров с нормами 10 нм, на рынке все еще наблюдается дефицит процессоров Intel. Представители компании назвали этот дефицит «кратковременным явлением» и заявили, что во втором полугодии 2020 г. ожидают «нормализации» складских запасов продуктов для серверных и настольных решений.

Помимо новых процессоров семейства Ice Lake 10 поколения, компания также планирует в 2020 г. впервые представить свою дискретную графику Intel Xe. В Intel также заявили о том, что на протяжении 2020 года ожидают роста конкуренции со стороны AMD.

На протяжении года Intel планирует ускоренными темпами перейти к следующей итерации своей производственной технологии 10 нм: процессоры Tiger Lake будут выпускаться с нормами «10+ нм». Серверный графический ускоритель Ponte Vecchio, выпуск которого ожидается в 2021 г., будет производиться уже по нормам техпроцесса 7 нм.

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