Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One

Vmware объявила о сотрудничестве с Intel в области безопасности, технического обслуживания и интеллектуальной аналитики на коммерческих ПК. Интеграция платформы Intel vPro с облачными инструментами управления Vmware Workspace One обеспечит безопасность работы ПК на уровне компонентов, систем и приложений, а также позволит автоматизировать обслуживание устройств в любом месте, даже за пределами сети или офиса.

«Вопрос обеспечения безопасности никогда не был так актуален для бизнеса, как во время удаленной работы. Наше тесное партнерство с Vmware позволит компаниям предоставлять своим сотрудникам расширенные вычислительные возможности со сквозной безопасностью при помощи наших ведущих решений – Workspace One и платформы Intel vPro. Вместе мы решаем сложные задачи, связанные с обеспечением безопасности рабочих мест и повышением продуктивности сотрудников вне зависимости от места их работы», – сказал Грегори Брайант (Gregory Bryant), исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер группы клиентских решений (Client Computing Group).

В результате сотрудничества возможности платформы Intel vPro, среди которых есть технология аппаратной телеметрии, будут объединены с облачным инструментом Workspace One, предназначенным для удаленного управления ПК, автоматизации процессов их функционирования и аналитики данных. Это позволит удаленно конфигурировать и обслуживать коммерческие ПК. Кроме того, интеграция даст возможность получать доступ к важным метрикам, таким как скорость, стабильность Wi-Fi и состояние батареи. Ожидается, что интегрированные технологии будут представлены в виде предварительной технической версии для ряда заказчиков в конце 2021 г., в широком доступе она появится в первом полугодии 2022 г.

По мере перехода к гибким гибридным рабочим средам Intel и Vmware помогают организациям адаптироваться к новым условиям и обеспечивать безопасность работы ПК. Расширение и упрощение доступа ИТ-служб к устройствам внутри организации позволяют систематизировать рабочее окружение благодаря автоматизации задач техподдержки и увеличению скорости реакции на возникающие проблемы, что приводит к уменьшению рисков, связанных с безопасностью, а также к повышению эффективности работы пользователей в разных подразделениях.