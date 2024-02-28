Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд

Новый флагманский процессор Intel Core i9-14900KS установил новый мировой рекорд, достигнув тактовой частоты 6,2 ГГц без хитрых алгоритмов разгона и громоздких систем охлаждения. Пока что ни один серийный процессор AMD не способен на такое. Предыдущий рекорд в 6 ГГц тоже принадлежит Intel.

Выжать максимум из 10 нм

Процессор Core i9-14900KS, новый флагман в линейке компании Intel, способен работать на рекордной тактовой частоте 6,2 ГГц без дополнительного разгона, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на попавшие в Сеть детали о его технических характеристиках. Официальный дебют i9-14900KS на момент выхода не состоялся, но по индексу в его названии видно, что это прямой потомок чипа i9-13900KS, который тоже является рекордсменом.

Как сообщал CNews, i9-13900KS в начале 2023 г. достиг 6 ГГц, притом это были штатные значения. Другими словами, во время замеров не использовались хитрости, к которым прибегают оверклокеры (специалисты, занимающиеся разгоном процессоров и видеокарт). То же касается и нового i9-14900KS.

При этом не следует забывать, что таких высот Intel достигает, будучи не в силах отказаться от древнего по современным меркам техпроцесса 10 нм. Ее фабрики не оснащены более современным оборудованием.

Фото: Intel Intel держит марку

Для сравнения, AMD, единственный конкурент Intel на рынке х86-процессоров, хоть и имеет в своем арсенале 5-нанометровые чипы и вот-вот начнет массовое распространение 4-нанометровых, планку в 6 ГГц преодолеть пока что не сумела. Ее новейшие CPU на топовой архитектуре Zen 4 выжимают максимум 5,7 ГГц без дополнительного разгона.

Чего ждать от нового процессора

Пиковая тактовая частота – не единственная информация о Core i9-14900KS, просочившаяся в интернет. На конец февраля 2024 г. о нем было известно также, что он получит 24-ядерную конфигурацию, такую же, как в i9-14900K. Это означает, что у него будет восемь высокопроизводительных ядер и 16 энергоэффективных.

При этом максимальное число потоков у i9-14900K – 32, но пока неизвестно, сколько их будет у i9-14900KS. К слову, i9-14900K способен достигать 6 ГГц.

Core i9-14900KS получит 32 МБ кэша второго уровня и 36 МБ кэша третьего уровня. Его можно будет использовать в ПК без дискретной видеокарты, так как у него есть встроенная – Intel UHD 770, такая же, как и у i9-14900К. В его случае она имеет частоту 1,65 ГГц.

Для достижения пиковых показателей производительности новому i9-14900KS может потребоваться достаточно мощный блок питания. В ходе независимых тестов Tom’s Hardware процессор i9-13900K потреблял в пределах 200 Вт энергии при работе на максимальной частоте, а более современному i9-14900K требовалось 250 Вт. Вполне возможно, что энергопотребление i9-14900KS окажется в пределах 280-300 Вт, хотя ранее опубликованные в Сети неофициальные отчеты утверждают, что новый флагманский чип Intel потребляет все 410 Вт при пиковых нагрузках.

Придется немного раскошелиться

Если информация о 410-ваттном потреблении энергии в итоге окажется правдой, то в срочном порядке бежать за новым блоком питания как минимум на 1 кВт вряд ли потребуется. BIOS или UEFI большинство материнских плат, обученных работать с топовыми процессорами AMD и Intel, имеют инструментарий искусственного ограничения их производительности в угоду снижения уровня потребления энергии.

Как пишет Tom’s Hardware, на старте продаж i9-14900KS может стоить столько же, сколько и его предшественник – $699 или 64,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 февраля 2024 г. В России его цена ввиду того, что Intel официально бойкотирует российский рынок, может оказаться значительно выше. Это видно по тому, сколько ритейлеры просят за i9-13900KS – редакция CNews нашла его в DNS по цене 103 тыс. руб. в коробочном исполнении (с базовым кулером в комплекте).

Упомянутый i9-14900K в том же DNS на момент выхода материала стоил 78,3 тыс. руб. В то же время в западной сети NewEgg его оценивают в $599 или в 55,1 тыс. руб.

Премьера i9-14900KS, по предварительной информации, запланирована на март 2024 г.