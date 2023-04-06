Infinix запускает в России новую серию ноутбуков Zero Book

Международная технологическая компания Infinix объявляет о выпуске ноутбуков премиум-класса серии Zero Book. Zero Book Ultra оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения. Об этом CNews сообщили представители Infinix,

Zero Book Ultra оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения с 14 ядрами и 20 потоками. ЦП использует высокопроизводительную гибридную архитектуру для улучшения многозадачной обработки, когда пользователи могут плавно переключаться между приложениями. Этот технологический подход работает путем разделения рабочей нагрузки по обработке между двумя типами ядер: производительные ядра (P-ядра) обрабатывают ресурсоемкие задачи, а эффективные ядра (E-ядра) управляют остаточными задачами с меньшей нагрузкой. Серия Zero Book также использует графическую систему 96EU Iris Xe Graphics.

Серия Zero Book оснащена специальным переключателем OVERBOOST, расположенным сбоку ноутбука. С его помощью пользователи могут получить дополнительный прирост мощности для решения своих задач. OVERBOOST поддерживает три режима: ECO, BALANCE и OVERBOOST.

Zero Book

При включенном режиме OVERBOOST процессор работает с максимальной мощностью в 54 Вт, обеспечивая устойчивую производительность. За охлаждение отвечает усовершенствованная система ICE STORM 2.0. Она включает в себя два больших 65-мм вентилятора и новый дизайн лопастей кулера «Акульи плавники». В самом тонком месте их толщина составляет всего 0,25 мм, что снижает уровень шума и увеличивая доступ воздуха к компонентам устройства, предотвращая его перегрев.

Ноутбуки серии Zero Book имеют тонкий металлический корпус толщиной 16,9 мм. Они оснащены батареей емкостью 70 Вт.ч, а также зарядным устройством Hyper Charger мощностью 100 Вт, которое заряжает его до 100% за два часа.

Серия Zero Book оснащена технологией AI BeautyCam Enhancement, которая интегрирована с FHD-камерой ноутбука благодаря протоколу Mi-Pi. Она обеспечивает реалистичное качество видео, позволяя пользователям выглядеть лучше во время видеозвонков, онлайн-совещаний или прямых трансляций. Камера ноутбука также поддерживает размытие фона и отслеживание лиц, что позволяет пользователям обеспечить конфиденциальность своих онлайн-встреч, при этом всегда оставаясь в фокусе. Zero Book имеет два микрофона с шумоподавлением на основе ИИ, который не только четко улавливает голос пользователя, но и блокирует нежелательный фоновый шум.

Zero Book характеризуются 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD, 100% соответствием цветовой палитре sRGB и максимальной яркостью 400 нит. Устройство также оснащено четырьмя динамиками: два высокочастотных мощностью 1 Вт находятся спереди и два низкочастотных мощностью 2 Вт расположены сзади.

Zero Book оснащены последней версией Windows 11 – пользователи могут сразу приступить к работе. Благодаря фирменному решению бесшовного соединения устройств от Infinix серия Zero Book обеспечивает беспрепятственное соединение между ноутбуками и смартфонами компании для максимальной гибкости. Возможности функции Multitask Phone Mirroring позволяют пользователям проецировать экран своего смартфона на экран ноутбука и передавать файлы, изображения, видео и другой контент между ними. Пользователи могут одновременно открывать два окна приложений со своего смартфона на ноутбуке Infinix, что вдвое увеличивает эффективность при каждом использовании.

В Zero Book предустановлена специальная программа Android для Windows, позволяющая пользователям запускать различные приложения на ноутбуке. Эта функция придется по душе обладателям смартфонов на Android.

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Большой объем памяти до 1 ТБ для твердотельного накопителя PCIe 4.0 позволяет быстро загружать программное обеспечение, работать с большими проектами и передавать файлы. Кроме того, два слота для твердотельных накопителей увеличивают объем расширенного ПЗУ до 2 ТБ. До 32 ГБ LPDDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц, обеспечивают высокую скорость чтения и записи данных, отклика во время игр, работы и просмотра веб-страниц. Wi-Fi 6E поддерживает новую полосу частот 6 ГГц для высокую скорости в сети.

Zero Book будет доступен в России:

- Core™ i9, 16 ГБ RAM и 512 ГБ SSD: рекомендованная розничная цена 98 990 руб.;

- Core™ i7, 16 ГБ RAM и 512 ГБ SSD: рекомендованная розничная цена ₽89 990 руб.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней.