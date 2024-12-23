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Itglobal.com зафиксировал рост экспорта российских ИТ-продуктов на 20%

В 2024 г. международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) увеличил экспорт отечественных ИТ-продуктов на 20% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее активное продвижение от компании получают российские решения на рынках стран БРИКС и СНГ.

Свыше 5 лет Itglobal.com экспортирует российские ИТ-решения и за это время реализовал проекты по экспорту более чем в 40 странах. Представительства компании есть в Бразилии, Гонконге, ОАЭ, Казахстане, Белоруссии и планируется в Узбекистане. Открыв филиал в Бразилии, интегратор фактически получил доступ ко всему рынку Латинской Америки, а филиал в ОАЭ дает доступ ко многим странам Ближнего Востока. В 2025 г. Itglobal.com прогнозирует рост экспорта российских ИТ-продуктов в 1,5 раза по сравнению с текущим годом. Добиться этого поможет расширение как географии присутствия системного интегратора, так и предложений в имеющихся представительствах.

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«С нашей помощью российские вендоры завоевывают новые рынки и показывают, что могут на равных конкурировать с западными решениями. Считаю, что в целом российские ИТ-решения показывают себя очень хорошо на зарубежных рынках и сами обогащаются, работая в новой конкурентной среде», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

Исторически компания занимается международным внедрением ИТ-продуктов от корпорации ITG: SimpleOne, vStack, ITPOD, VAS Experts и другие.

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