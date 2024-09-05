Россия нашла для экспорта технологичную отрасль, свободную от санкций

Правительство России и профильные организации до 2030 г. должны выработать механизм для повышения экспортного потенциала. Решение приняли в связи с тем, что творческая отрасль не попадает под санкции. В настоящее время государство зарабатывает на экспорте товаров креативной отрасли около 1,5 млрд руб.

Интеграция контента в рынок

Профильные организации и Правительство России в рамках принятой Президентом России Владимиром Путиным «Концепции по развитию креативных индустрий (КИ) до 2030 г.» разработают механизмы для повышения экспортного потенциала отрасли. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет «Коммерсант». Это обусловлено, в том числе тем, что на сегмент не распространяются западные санкции. Ожидается, что эта мера обеспечит приток кадров в региональные университеты и окажет поддержку отрасли создания контента.

Ожидается, что когда креативный контент в России переориентируют, то эта мера привлечет талантливых специалистов в региональные университеты и обеспечит поддержку индустрии создания контента, что может оказать положительное влияние на местную экономику. Предлагая конкурентоспособные зарплаты и льготы, Правительство России может помочь университетам привлечь и удержать лучшие кадры, что может привести к повышению качества образования и исследований в этих учреждениях. Кроме того, хорошо обученная и квалифицированная рабочая сила может способствовать росту индустрии создания контента, создавая новые рабочие места и стимулируя инновации не только в регионе, но в стране.

Сейчас к креативным индустриям, по разным оценкам, относят от 12 до 16 категорий (арт-индустрия, народные промыслы, кино и анимация, фотография, издательская деятельность, телерадиовещание, реклама, видеоигры и т.д.). В настоящее время объем экспортной выручки КИ, по оценке участников рынка, составляет около 1,5 млрд руб.

В рамках актуализированной концепции развития креативных индустрий, утвержденной правительством в августе этого года, разрабатываются механизмы развития экспортного потенциала креативных индустрий. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков. Он уверен, что у креативных индустрий есть преимущества перед другими отраслями с точки зрения экспорта, ведь прежде всего, на них не распространяются санкции со стороны западных партнеров, которые скорее склонны ограничивать для России доступ к своему контенту. Переориентация российской КИ и креативного контента на рынки дружественных стран, не так сложна. Хотя, по мнению Гусакова, и требует определенных мер поддержки от государства.

По информации РЭЦ, центр организует бизнес-миссии в дружественных странах для позиционирования российской креативной экономики на глобальном рынке. РЭЦ также проводит ежегодные международные акселераторы для повышения экспортного потенциала КИ в дружественные страны.

Внедрение экспортной стратегии также позволит университетам в регионах привлечь дополнительные кадры, считает директор центра трансформации образования школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Ведь в настоящее время большая часть программ по развитию КИ в России рассматривается в горизонте до 2030 г. По мнению Назайкинской, в целом рост экспорта в секторе будет означать изменение экономического ландшафта России в мире.

Утвержденная концепция развития

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о развитии творческих индустрий в России. Документ был опубликован 8 августа 2024 г. на правительственном сайте и вступит в силу по истечению 180 дней со дня опубликования.

Закон вводит основы правового регулирования в этой сфере и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов. Так, закрепляется понятие «креативные индустрии», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Также закрепляются понятия «субъекты креативных индустрий», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий».

Определяются и виды креативных индустрий в России. По данным их документа, они могут быть связаны с использованием историко-культурного наследия, к ним относятся, например, народно-художественные промыслы и ремесла, деятельность галерей и другие направления.

Другой вид таких индустрий связан с созданием и использованием произведений литературы и искусства, в том числе драматических, хореографических, музыкальных, фотографических произведений и произведений изобразительного искусства, а также результатов исполнительской деятельности.

Третий вид креативных индустрий связан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - обработка данных и разработка программного обеспечения (ПО), создание видеоигр, реклама, издательское дело, а также деятельность СМИ.

В четвертое направление входит прикладное творчество, под которым предлагается понимать создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, а также дизайн, архитектуру и гастрономию.

В будущем к креативным индустриям также могут быть отнесены другие виды творческой деятельности, определенные Правительством России.

Со слов первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, каждый регион сможет как выбрать приоритетные для себя индустрии, так и сделать упор на их развитие и поддержку. Кравченко добавил, что это сделано, чтобы подсветить разностороннюю и творческую направленность российских регионов и не рушить устоявшиеся практики. Также предусмотрено закрепление на законодательном уровне единого куратора в лице уполномоченного органа исполнительной власти по развитию креативной экономики России. Ответственный орган будет аккумулировать информацию со всех регионов страны в единый реестр субъектов креативных индустрий, а вместе с этим собирать сведения об инфраструктуре поддержки, пояснил парламентарий.