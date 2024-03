Британия в пятый раз не может отключить таможенную ИТ-систему, которая работает 30 лет. Экспортеры саботируют миграцию на новую, за которой стоит IBM

Великобритания «слезает» с 30-летней ИТ-системы

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue and Customs; HMRC) уже в пятый по счету раз назвал дату окончательного перехода на новую систему учета операций импорта/экспорта CDS (Customs Declaration Service; Сервис таможенного декларирования) с «древней» CHIEF (Customs Handling of Import & Export Freight; Таможенное оформление импортных и экспортных грузов), пишет The Register.

CHIEF впервые заработала еще в 1994 г. Вплоть до 2010 г. за поддержку системы отвечала компания British Telecom, однако затем эта функция была передана Aspire, совместному предприятию французской ИТ-консалтинговой компании Capgemini, японской Fujitsu и, собственно, HMRC. В 2017 г. последняя решила сосредоточить контроль над системой в своих руках и полностью взяла на себя функцию оператора CHIEF. Тем не менее c Fujitsu и Capgemini связи сохранились – компании время от времени привлекались в качестве подрядчиков.

CDS эксплуатируется с 2018 г. и применяется для оформления операций импорта и экспорта. За это время системой было принято и обработано более 100 млн таможенных деклараций. В ней отражены более 30% всех экспортных деклараций, оформленных в Великобритании с момента ввода CDS в эксплуатацию.

Разработка CDS ведется с 2013 г. силами американской корпорации IBM.

Сара Хартли (Sarah Hartley), директор HMRC по вопросам трансграничных поставок, заявила: «Открытый переход экспорта с CHIEF на CDS знаменует собой ключевую веху для HMRC… Мы призываем предприятия осуществить переход как можно скорее, чтобы миграция на CDS прошла максимально гладко для всех».

Ожидается, что окончательная миграция все участников внешнеэкономической деятельности в Великобритании на CDS с CHIEF будет завершена до 4 июня 2024 г.

Тщетные попытки HMRC загнать экспортеров в CDS

В 2018 г. Национальное бюро аудита (National Audit Office; NAO) констатировало «низкую вероятность» достижения целей перехода всех участников внешней торговли с CHIEF на CDS к январю 2019 г., как это планировалось ранее, поскольку ее релиз был намечена на декабрь 2018 г. В ведомстве сочли, что месяца для полноценной миграции окажется недостаточно.

В 2020 г. Fujitsu на бесконкурентной основе получила от HMRC контракт на поддержку CHIEF после 31 марта 2021 г. Сумма сделки составила 168,8 млн фунтов стерлингов ($213 млн или около $19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2024 г.).

В ноябре 2021 г. Национальное бюро аудита заявило о намерении HRMC завершить работу над ключевыми компонентами CDS до января 2022 г., что, по мнению чиновников, позволило бы перевести всех пользователей CHIEF в CDS – в очередной раз. Миграция, осуществляемая в несколько этапов, как ожидалось, сделает возможным окончательный вывод из эксплуатации старой платформы CHIEF до конца июня 2023 г.

Тем не менее в декабре 2022 г. HMRC выступила с заявлением, гласившим, что экспортерам будет дозволено полностью перейти на CDS на несколько месяцев позже – до 30 ноября 2023 г. К выводу о необходимости расширения периода миграции ведомство пришло в результате проведения консультаций с участниками трансграничной торговли.

«После 30 ноября 2023 г. предприятиям необходимо будет использовать CDS для подачи экспортных деклараций на товары, которые они отправляют из Великобритании, как они уже делают для подачи импортных деклараций», – говорилось в заявлении.

Однако, как отмечает The Register, в действительности экспортеры и импортеры не увидели никакой необходимости срочно переходить на новую систему и продолжили пользоваться старой CHIEF вопреки внушениям со стороны чиновников. В августе 2023 г. HMRC вновь озвучила новый крайний срок тотального перехода на CDS – суббота, 30 марта 2024 г.

Как отмечает The Register, таможенная система CHIEF «повидала» семерых премьер-министров королевства и имеет определенные шансы дождаться прихода к власти восьмого. Всеобщие выборы депутатов Палаты общин состоятся не позднее 28 января 2025 г.

Громкий «почтовый» скандал в Великобритании с участием Fujitsu

Помимо CHIEF, от которой столько лет пытаются избавиться власти Великобритании, Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке бухгалтерской системы Horizon британского почтового оператора Post Office Limited.

В течение 16 лет после внедрения в 1999 г. Horizon более 900 работников почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищения принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. Вывод о причастности к приписываемым работникам почты правонарушениям высокое начальство делало на основании данных Horizon, которые, как выяснится позднее, не соответствовали действительности – в ПО присутствовали ошибки, которые приводили к возникновению мнимых недостач средств.

Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.

Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств бывших сотрудников Post Office, столкнувшихся с преследованием в рамках «дела Horizon». При этом, как ранее сообщил CNews, о багах в ПО было известно руководителям высокого уровня и в Fujitsu, и в Post Office.

Впоследствии о намерении выплатить денежные компенсации пострадавшим от неправомерного преследования заявляли власти Великобритании и европейского офиса Fujitsu.