«Точка» разработала шаблоны для предпринимателей в сфере ВЭД

«Точка» облегчит работу с оформлением документов для предпринимателей, работающих с зарубежными контрагентами. «Справочная», медиа банка «Точка» о бизнесе, подготовила бесплатные шаблоны документов, которые помогут справиться предпринимателям с различными нюансами ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Это сэкономит их время и поможет безопасному ведению бизнеса за границей. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Шаблоны документов учитывают все изменения в законодательстве и разработаны с учетом международных норм. Для ведения ВЭД разработаны документы, которые помогут предпринимателям быть гибкими и готовыми к различным ситуациям с контрагентами и платежами. Например, письмо китайскому контрагенту для перехода на рубли: на русском, английском и китайском языках. Среди доступных шаблонов: письмо китайскому контрагенту для перехода на рубли; агентский договор для вознаграждения агенту; дополнительное соглашение на смену валюты; дополнительное соглашение на смену банковских реквизитов; инвойс без договора; договор о зачете встречных требований; договор цессии, уступки права требования денежных средств; дополнительное соглашение на увеличение сроков поставки; трехстороннее дополнительное соглашение; договор комиссии; соглашение о новации обязательства по договору поставки.

«Часто предприниматели сталкиваются с трудностями в поиске актуальных и корректных документов, особенно с учетом всех изменений и нюансов. Например, контракты при работе с иностранными контрагентами необходимо заключать на двух языках, что требует особого внимания к деталям. Новые шаблоны документов для ВЭД решают эту проблему. Они помогут предпринимателям эффективно управлять своими международными операциями, снижая риск ошибок в документации, и всегда иметь под рукой все необходимые документы», — отметил издатель «Справочной» Игорь Романов.

Все шаблоны доступны для скачивания в любое время.