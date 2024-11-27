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Судебные акты с аналогичной позицией, экспорт избранного и другие новшества в «КонсультантПлюс»

В справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в ноябре 2024 г. появились нововведения, которые делают работу с системой удобнее. Теперь можно быстрее находить нужную информацию и решать свои вопросы. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Судебные акты с аналогичной позицией

С помощью новой функции «Судебные акты с аналогичной позицией» юристы смогут быстрее узнавать, насколько распространена интересующая его позиция в судебной практике, есть ли акты с той же позицией судов, например, в конкретном регионе.

Суть новшества: эксперты «КонсультантПлюс» выделили в судебных актах содержательные выводы (позиции) суда по вопросам права. Это может быть толкование нормы, оценка доказательства. Около этих фрагментов на правую панель вынесли примечание с текстом «Судебные акты с аналогичной позицией». По ссылке открывается подборка решений, которые содержат тот же вывод (ту же позицию).

Новшество появилось в решениях высших и арбитражных судов, позже добавится и в документах судов общей юрисдикции.

Перенос «Избранного» и пометок одной кнопкой

В «КонсультантПлюс» появилась возможность импортировать и экспортировать «Избранное» одной кнопкой. Функция поможет быстро переносить важные подборки документов из одной системы «КонсультантПлюс» в другую. Например, если на работе вы пользуетесь системой на стационарном компьютере, а в командировке на ноутбуке или планшете.

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«Избранное» – это инструмент, с помощью которого можно создавать собственные подборки документов и быстро переходить к ним. В «Избранном» есть три вкладки: во вкладке «Закладки и документы» сохраняются документы и закладки на нужные фрагменты документов; в «Папках» хранятся ваши тематические подборки документов; в «Документах на контроле» – все документы, изменения в которых вам важно отслеживать и которые вы поставили на контроль.

Кнопки «Сохранить в файл» и «Загрузить из файла» вы найдете, открыв «Избранное», – вверху окна. При переносе данных с помощью новой функции сохранятся не только все закладки, папки, документы на контроле, но и пометки маркерами, сделанные в документах.

Важные сервисы теперь заметнее

Еще одно улучшение в системе «КонсультантПлюс»: популярные сервисы «Видеосеминары», «Калькуляторы», «Конструктор договоров» и «Конструктор учетной политики» теперь заметнее в результатах быстрого поиска. Подходящие сервисы система рекомендует справа от результатов поиска.

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