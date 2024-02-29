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Московская компания запустила конвейерную сборку банкоматов

Столичный производитель «САГА Технологии» запустил линию конвейерной сборки банкоматов, которая позволит выпускать свыше 300 устройств в месяц. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские предприятия уже не первый год работают над укреплением технологического суверенитета, создают и выпускают новые востребованные изделия. Например, столичный производитель банкоматов в 2022 г. получил патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. Уже в 2023 г. разработка получила сертификацию Центробанка России. На этом предприятие не останавливается, так, в прошлом году компания запустила конвейерную сборку банкоматов, которая позволит ежемесячно выпускать более 300 устройств. Таким образом, ежегодные объемы производства предприятия увеличатся на 12%», – сказал Владислав Овчинский.

Компания с 2006 г. производит банкоматы, автоматические депозитные машины, платежные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты, электрозарядные станции, промышленных и учебных роботов. Всего предприятие производит свыше 700 моделей и модификаций различных устройств.

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ИТ в банках

«Мы разрабатываем высокотехнологичные устройства. Они позволяют нашим компаниям-партнерам получать изделия отечественного производства в краткие сроки и не уступающие по качеству и характеристикам иностранным аналогам. Наши банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют небольшие габариты и повышенные антивандальные характеристики», – отметила коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.

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