В Москве выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Сегодня в столице более 370 компаний производят интегральные схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные, а также оптические изделия. При поддержке города предприятия в январе-феврале 2025 г. почти на 7% по сравнению с таким же периодом 2024 г нарастили выпуск востребованной высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития высокотехнологичных отраслей по поручению Сергея Собянина. Благодаря эффективному взаимодействию с городом компании укрепляют позиции на рынке и увеличивают производство важной продукции. Так, в январе — феврале 2025 г. в столице на 6,6% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. За два месяца компании изготовили более 96 млн интегральных схем, около двух миллионов печатных плат, а также свыше 74 тыс. счетчиков производства или потребления электроэнергии», – отметил Максим Ликсутов.

В частности, почти на 30% выросло производство интегральных схем, на 87% – портативных компьютеров, более чем на 70% – мониторов, почти в 2,3 раза увеличился выпуск звуковых и видеоплат.

«Производство компьютеров, электроники и оптики занимает важное место в структуре московской промышленности — в отрасли задействовано более 370 предприятий с общим штатом свыше 30 тыс. сотрудников. Компании демонстрируют впечатляющие темпы роста и снабжают рынок качественной продукцией. Так, по результатам января — февраля 2025 г. отгрузка увеличилась почти на треть и превысила 86 млрд руб.», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания АО «САГА Технологии», производит в столице оборудование для различных отраслей: банкоматы, платежные и информационные терминалы, электронные очереди, билетные аппараты, электрозарядные станции – всего более 700 моделей и модификаций устройств.

С начала 2025 г. предприятие изготовило свыше 3000 касс самообслуживания, оснащенных терминалами для приема оплаты в электронном виде, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и QR-кодов. В машины встроена система проверки возраста покупателя при приобретении товаров, имеющих ограничения по продаже несовершеннолетним.

Изготовленная в городе продукция пользуется высоким спросом не только внутри московской агломерации, но и в других регионах страны, а также за границей. Так, компания «Терминальные технологии» выпускает в столице терминалы и валидаторы, включенные в Реестр Минпромторга России.

В 2025 г. предприятие наладило поставку POS-терминалов собственного производства в Объединенные Арабские Эмираты, отгрузив первую партию из более 150 устройств. Кроме того, с начала 2025 г. производитель поставил более 2,3 тыс. валидаторов в Узбекистан и Казахстан.