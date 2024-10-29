Столичные производители электрооборудования увеличили выпуск продукции на 11%

Столичные производители электрического оборудования продолжают демонстрировать высокие темпы роста объемов производства. С января по август 2024 г. предприятия отрасли увеличили выпуск продукции на 11%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня электротехническая промышленность Москвы представлена более 130 предприятиями — это и крупные игроки с многолетней историей, и молодые компании. В отрасли заняты 17 тыс. человек. По поручению Сергея Собянина город предлагает производителям более 20 инструментов поддержки, которые позволяют наращивать производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска. За первые восемь месяцев 2024 г. в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Компании отгрузили заказчикам товаров почти на 124 млрд руб.», — отметил Максим Ликсутов.

С января по август 2024 г. на 14% выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры, на 10% — бытовых приборов. В частности, московские промышленники изготовили свыше 513 тыс. люстр, около 103 тыс. устройств сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, свыше 67 тыс. электродвигателей постоянного тока.

«Позитивная тенденция роста говорит о том, что московские производители активно осваивают новые рынки, а также уверенно закрывают потребности граждан и бизнеса в качественной продукции. С января по август 2024 г. промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 млрд руб., генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 млрд руб.», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сегодня у промышленников есть все инструменты, чтобы при поддержке города найти площадку под размещение производства, открыть его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.

Например, компания «САГА Технологии» активно развивает отрасль электромобилестроения. Сегодня на заводе производят 11 моделей зарядных станций, которые поставляются в 11 регионов страны. За восемь месяцев этого года компания выпустила более 300 шт. такой продукции, которые применяются как для личного, так и для коммерческого использования.

В 2024 г. предприятие получило статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», что позволит пользоваться налоговыми преференциями. Так, компании со спецстатусом на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.

Столичный производитель светового оборудования «Вартон» ежедневно изготавливает до 10 тыс. изделий любого типа освещения: внутреннего, наружного, ландшафтного, архитектурного, уличного и автомагистрального. Изделия разрабатываются в собственном конструкторском бюро компании, в том числе под индивидуальные потребности заказчика.