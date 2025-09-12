Разделы

Техника
|

В ОЭЗ «Технополис Москва» изготовили 7 тыс. касс самообслуживания с начала 2025 года

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 7 тыс. инновационных касс самообслуживания, которые уже работают в магазинах столицы. Новая линия сборки продукции открылась на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы в начале 2025 г. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать производство высокотехнологичной продукции. Например, резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” выпустил первые семь тысяч инновационных касс самообслуживания. Новая линия сборки современного оборудования открылась на площадке “Печатники” столичной ОЭЗ в начале этого года. Площадь производства составляет свыше тысячи квадратных метров», — отметил Максим Ликсутов.

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Техника

Модельный ряд кассовых аппаратов предприятия-резидента «САГА Технологии» имеет экраны от 15 до 32 дюймов. Устройства оснащены терминалами для онлайн-оплаты товаров, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и QR-кодов.

«Продукция резидента ОЭЗ “Технополис Москва” позволяет повысить комфорт покупателей, снизить количество очередей, а также предотвратить несанкционированную покупку товаров несовершеннолетними», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

