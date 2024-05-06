Столичная компания нарастила выпуск касс самообслуживания в 11 раз за I квартал 2024 года

Столичный производитель различных высокотехнологичных устройств увеличил выпуск касс самообслуживания в 11 раз за I квартал 2024 г. по сравнению с подобным периодом 2023 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В Москве работает около 760 производств в отрасли электроники и приборостроения. Например, компании выпускают устройства, позволяющие автоматизировать различные процессы, в том числе для сферы услуг. Так, столичная компания увеличила производство касс самообслуживания в 11 раз за I квартал 2024 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г. Предприятие активно поставляет устройства на внутренний и внешние рынки», – отметил Владислав Овчинский.

В ассортименте столичного предприятия «САГА Технологии» представлена различная техника и устройства – от банкоматов до билетных автоматов. С 2019 г. компания выпустила свыше 14 тыс. касс самообслуживания, многие из них уже установлены в магазинах, супермаркетах и торговых центрах. Разработки московского производителя помогают импортозаместить иностранную технику, производители которой ушли с рынка или временно прекратили поставки.

«Наша компания видит повышенный спрос к кассам самообслуживания, ведь так проще и быстрее расплатиться за покупки и выйти из магазина. Мы наращиваем направление по выпуску данных устройств. Для этого реорганизуются текущие производственные мощности и ищутся новые площадки. В 2024 г. мы планируем произвести около 12 тыс. касс», — сказала коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и др.

Сегодня в столице работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.