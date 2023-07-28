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Импортонезависимость
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Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Микрон», российский производитель микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «САГА технологии», отечественный производитель оборудования и ИТ-решений, подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве для решения задач импортозамещения, продвижения совместных продуктов на российском рынке, разработки и производства современных устройств самообслуживания и автоматизации на базе отечественной электронной компонентной базы. Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

«При импортозамещении важно локализовывать всю цепочку до уровня микросхем. Мы с компанией САГА уже тестируем микроконтроллер «MIK32 Амур» для использования в новом отечественном банкомате, а также готовимся к тестированию ряда интерфейсных микросхем и микросхем управления питанием, наша общая задача – обеспечить страну полностью импортонезависимыми устройствами массового применения», - сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

«Отечественный банкомат SAGA S-200 ATM – это важный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета банковского сектора. Первые банкоматы уже функционируют и показывают высокие результаты надежности и эффективности, но мы продолжаем работу над развитием наших изделий, в том числе нам важно обеспечить максимальную импортонезависимость до уровня ЭКБ. Мы планируем не только использовать серийные изделия Микрона, но и обсуждаем будущие разработки под новые линейки продукции», - отметил Андрей Жолобов, генеральный директор АО «САГА технологии».

В рамках соглашения планируется внедрение микроконтроллера «MIK32 Амур» и других серийных микросхем «Микрона» в устройства самообслуживания, проработка технических требований и освоение в серийном производстве новых микросхем для повышения степени локализации устройств, а также формирование единой кооперационной цепочки на внутренних и внешних рынках.

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором АО «САГА технологии» Андреем Жолобовым и генеральным директором АО «Микрон» Гульнарой Хасьяновой.

Банкомат с функцией оборота (рециркуляции) наличных средств разработан и производится с 2022 г. на московском заводе АО «САГА технологии». В июле 2022 г. банкомат внесен Минпромторгом России в реестр российского промышленного оборудования, являясь первым, официально признанным государством банкоматом, соответствующим постановлению Правительства РФ №719.

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Импортонезависимость

Банкомат, в котором используется максимальное количество российских материалов и комплектующих, разработан в рамках государственной программы импортозамещения и призван заменить известные зарубежные аналоги, что решает задачи импортонезависимости в банковском секторе, необходимой для укрепления технологического суверенитета страны.

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АО «САГА технологии» - российская компания-производитель и вендор оборудования и ИТ-решений в области систем самообслуживания. Компания основана в марте 2006 г., головной офис расположен в Москве. Компания производит банкоматы, автоматические депозитные машины, платежные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты – всего более 700 моделей и модификаций различных устройств. Среди приоритетных направлений деятельности также – программно-аппаратные решения для транспортной инфраструктуры, программное обеспечение для платежных систем, ИТ-консалтинг, дистрибуция комплектующих для устройств самообслуживания и сервисное обслуживание оборудования.

ГК «Микрон» – производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит более 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции. «Микрон» с 2017 г. выпускает чип-модули с дуальным микроконтроллером MIK51BC16D для банковских карт НСПК «Мир». Полностью отечественный чип является ключевым элементом банковской системы, обеспечивающим безопасность транзакций на аппаратном уровне.

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