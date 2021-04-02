Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и «Сага роботикс» подписали соглашение, направленное на совместную реализацию проектов в области цифровых систем самообслуживания и банковского оборудования. Стороны нацелены на достижение 20-процентной локализации производства банковского оборудования в России к 2022 г. и на дальнейшее ее повышение до 80% к 2025 г.

Подписантами соглашения выступили генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин и генеральный директор «Сага роботикс» Андрей Жолобов.

Взаимодействие сторон направлено на координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов, а также других электронных устройств. Совместная работа позволит повысить качество комплектующих, используемых при сборке банковского оборудования и цифровых систем самообслуживания, обеспечивать их регулярные поставки и осуществлять разработку и тестирование новейших решений.

На сегодняшний день компании создали прототип биометрического терминала для распознавания лиц, позволяющего идентифицировать человека, входящего на объект, а также определить температуру его тела.

«Данное сотрудничество представляет взаимный интерес, в том числе в части комплексного решения задач для развития радиоэлектронной промышленности и диверсификации предприятий ОПК. Банковская отрасль – это драйвер цифровой экономики, и банковская техника используется не только в банковских учреждениях, но применяется в торговых точках, на предприятиях и АЗС, в обменных пунктах и местах, где производится оплата. Вместе с «Сага роботикс» мы готовы предоставить полный спектр работ, повысить качество комплектующих, используемых при сборке высокотехнологичного банковского оборудования, обеспечить их регулярные поставки и участвовать в разработке и тестировании новейших устройств для информатизации общества», – сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.