Спецпроекты

Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов

ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и «Сага роботикс» подписали соглашение, направленное на совместную реализацию проектов в области цифровых систем самообслуживания и банковского оборудования. Стороны нацелены на достижение 20-процентной локализации производства банковского оборудования в России к 2022 г. и на дальнейшее ее повышение до 80% к 2025 г.

Подписантами соглашения выступили генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин и генеральный директор «Сага роботикс» Андрей Жолобов.

Взаимодействие сторон направлено на координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов, а также других электронных устройств. Совместная работа позволит повысить качество комплектующих, используемых при сборке банковского оборудования и цифровых систем самообслуживания, обеспечивать их регулярные поставки и осуществлять разработку и тестирование новейших решений.

На сегодняшний день компании создали прототип биометрического терминала для распознавания лиц, позволяющего идентифицировать человека, входящего на объект, а также определить температуру его тела.

«Данное сотрудничество представляет взаимный интерес, в том числе в части комплексного решения задач для развития радиоэлектронной промышленности и диверсификации предприятий ОПК. Банковская отрасль – это драйвер цифровой экономики, и банковская техника используется не только в банковских учреждениях, но применяется в торговых точках, на предприятиях и АЗС, в обменных пунктах и местах, где производится оплата. Вместе с «Сага роботикс» мы готовы предоставить полный спектр работ, повысить качество комплектующих, используемых при сборке высокотехнологичного банковского оборудования, обеспечить их регулярные поставки и участвовать в разработке и тестировании новейших устройств для информатизации общества», – сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах

Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube

LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России

Российским призывникам запретили иметь смартфоны

Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro

«Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Техноблог

Можно ли включать смартфон во время полета?

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий