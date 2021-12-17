VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков

Компании VisionLabs и Q-Systems создали решение для умной навигации клиента. Использование компьютерного зрения в рамках системы электронной очереди позволит персонализировать клиентский путь и изменить подход к предоставлению услуг. Уже сейчас решение может идентифицировать посетителя на входе в банковское отделение, автоматически поставить в очередь с учетом его потребности и предложить индивидуальный набор сервисов. Это сократит время ожидания, ускорит обслуживание и повысит лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Умная навигация реализуется на основе платформы видеоаналитики VisionLabs LUNA, системы управления потоком посетителей Orchestra и интеграции с CRM-системой банка. С помощью IP-камер видеонаблюдения решение распознает человека, как только он зайдет в офис. Уникальный идентификатор клиента, входящего в офис банка, передается в Orchestra для запуска процесса идентификации. На основании полученных данных от CRM-системы Orchestra идентифицирует и поставит клиента в очередь, исходя из его сегмента и учитывая историю обращений в банк, отправит приветственное SMS или push-уведомление – процесс занимает всего несколько секунд. Также система позволяет идентифицировать посетителя на терминале электронной очереди и вывести для него приветствие и персональное предложение продуктов банка.

При этом операционисту автоматически передаются данные из CRM-профиля. За счет отсутствия необходимости открывать карточку вручную, а также возможности обновить знания о клиенте и подготовиться к встрече с ними повышаются скорость и качество обслуживания.

Решение VisionLabs и Q-Systems легко адаптируется к бизнес-процессам каждого отдельного банка и предлагает различные варианта настройки клиентского пути.

«Технологии компьютерного зрения помогают значительно трансформировать банковскую сферу и изменить подход к взаимодействию с клиентами. Интеграция биометрических продуктов в классическую систему электронной очереди повысит уровень оказания услуг, оптимизирует клиентский путь и станет основой для дальнейшего эффективного внедрения цифровых сервисов. При реализации подобных комплексных решений необходимо обеспечить высокое качество распознавания, и алгоритмы VisionLabs успешно с этим справляются – это подтверждается ежегодными лидирующими позициями в международном независимом тестировании NIST», - сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«В условиях все более и более конкурентного банковского бизнеса становится критически важным обеспечение персонализированного и плавного взаимодействия с клиентами. Эффективная и интеллектуальная навигация по клиентам в филиалах - важная часть процесса продаж. Точная и быстрая идентификация клиента - это отправная точка на пути к покупке. Когда клиент идентифицирован, решение от Q-Systems берет на себя и направляет клиентов в разных сегментах к лучшему сотруднику для определенного сегмента или услуги. Благодаря плавной навигации к наиболее подходящему сотруднику уровень обслуживания повышается, а возможности продаж используются эффективнее», - сказал Страндквист Пер Эрик Леонард, генеральный директор Q-Systems.

Еще один важный эффект от реализации – повышение безопасности. Распознавание лиц позволяет определить человека из «черного списка» банка или обнаружить в кредитном конвейере заявки с одинаковой фотографией и разными поддельными паспортами.

О компании VisionLabs

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VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО VisionLabs.

По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают лидирующие позиции. Технология Liveness компании трижды заняла первое место в соревновании в рамках воркшопа конференции CVPR 2019–2021.

О компании Q-Systems

Q-Systems — лидер на российском рынке систем управления потоком посетителей. Компания работает на рынке с 2004 г.: осуществляет разработку систем любой сложности, внедрение, техническую поддержку и сервисное обслуживание 24/7 на всей территории России от Калининграда до Владивостока.

В команде Q-Systems более 45 технических специалистов, в том числе свой штат профессиональных разработчиков программного обеспечения. Ежегодно, в развитие наших продуктов инвестируется около 25 тыс. часов работы программистов. Наши решения предельно гибкие, поэтому подходят как для крупной организации с централизованным или децентральным управлением, так и для небольших отделений, например, аптечного пункта, приемной нотариуса или отдела кадров предприятия.