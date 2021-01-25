Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов

Visionlabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработали новый продукт на основе компьютерного зрения Luna Exam. Он включает в себя систему мониторинга Examus и биометрическую верификацию при прохождении экзамена или тестирования на основе алгоритмов распознавания и анализа лиц Visionlabs.

Использование биометрической верификации пользователей в Examus автоматизирует подтверждение личности студента и повысит ее точность, а также расширит возможности аттестации обучающихся, которые находятся в отдаленных населенных пунктах. Это особенно актуально для обеспечения контроля во время сдачи экзаменов и тестирований в период массового перехода на дистанционное обучение.

Для регистрации учетной записи в Luna Exam студент должен зайти на сайт сервиса онлайн-прокторинга или системы управления обучением вуза, ввести свой e-mail, загрузить скан паспорта и сфотографироваться на веб-камеру компьютера. Система автоматически считывает все данные из удостоверяющего документа и за доли секунды сравнивает селфи и изображение в паспорте. Если они совпадают, то регистрация успешно завершается. В планах компаний также добавить вход по уникальным идентификаторам крупных российских экосистем. Такая интеграция позволит обеспечить пользователям удобный и безопасный вход без отдельной предварительной регистрации на портале.

При сдаче экзамена достаточно ввести свою почту и посмотреть в веб-камеру. Luna Exam сравнивает лицо в кадре с фотографией из базы биометрических шаблонов. В случае успешной верификации студент будет перенаправлен на страницу Examus для начала прохождения экзамена или тестирования.

Если система обнаружит попытку подлога фотоизображения, то доступ будет заблокирован. Для защиты от использования распечатанной фотографии или видео с экрана другого устройства в Luna Exam используются алгоритмы Liveness, которые проверяют настоящий человек перед камерой или нет. Таким образом системы защищена от подмены экзаменуемого и сдачи тестирования за другого студента.

Во время экзамена система онлайн-прокторинга анализирует поведение испытуемого. Оценивает перекрытие лица и глаз, положение головы и направление взгляда, наличие или отсутствие разговоров. Кроме того, отслеживается наличие посторонних в кадре и постоянное нахождение студента в поле зрения камеры. Верификация личности также идет на протяжении всего сеанса.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Резидент фонда “Сколково” компания Visionlabs занимается разработкой комплексных продуктов в области компьютерного зрения, которые помогают повысить эффективность и безопасность цифровых сервисов. Новое решение Visionlabs, разработанное совместно с еще одним резидентом "Сколково" компанией Examus, актуально для всей сферы образования, которая в текущей эпидемиологической ситуации кардинально и стремительно меняется. Возможность подтвердить личность студента с помощью биометрической аутентификации поможет значительно расширить перспективы дистанционного обучения».

Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs, отметил: «Наше сотрудничество с Examus позволит ввести новый инструментарий для трансформации образования и ускорить темп выполнения программы цифровая экономика. Совместный продукт повысит безопасность сервисов онлайн-прокторинга, что позволит конечным заказчикам с большей уверенностью внедрять инструменты для дистанционного образования и экзаменации, а также в целом ускорит внутренние процессы цифровой трансформации. Так, Luna Exam может применяться для задач федерального значения, в том числе для аттестации в государственных учреждениях. Visionlabs продолжает расширять линейку решений для образовательных учреждений. У нас уже целый пул комплексных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке и других городах России».

Дмитрий Истомин, директор Examus, сказал: «Examus уже пять лет занимается контролем честности проведения онлайн-экзаменов, у нас накоплена огромная экспертиза анализа поведения с помощью автоматических алгоритмов, но в части идентификации лиц и распознавания документов мы в основном используем «человеческую» экспертизу. Объединение усилий с Visionlabs позволяет нам добавить сервисы автоматической идентификации перед стартом тестов и существенно увеличить эффективность защиты от списывания».

Продукт Luna Exam может использоваться не только в образовательных учреждениях, но и для проведения профессиональной сертификации и аттестации, корпоративного обучения и рекрутинга. В планах Visionlabs и Examus предоставлять возможности онлайн-прокторинга с биометрией как в России, так и за рубежом. В возможности сервиса также входит быстрая локализация продукта и адаптация под образовательную платформу.