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Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта гражданина РФ

Smart Engines представила новую версию российского программного продукта для распознавания паспорта гражданина РФ Smart ID Engine 2.0. Система стала работать быстрее и точнее. Число ошибок распознавания в основных полях паспорта РФ сократилось на 15%. Качество распознавания штампа о прописке выросло на 5%. Процесс детекции страниц паспорта теперь происходит в семь раз быстрее. Существенно улучшилось качество обнаружения второстепенных страниц паспорта – за счет исправления 60% ошибок. Выросло и качество детекции подписи владельца паспорта.

В новой версии Smart ID Engine искусственный интеллект выявляет 36 признаков подделки паспорта РФ в мобильном и интернет-канале. Пользователям доступна проверка живости (liveness) документа, антифотошоп (редактирование изображений), выявление copy-paste и проверка голограмм. Система проводит автоматическую верификацию шрифтов, которыми выполнен документ. Она умеет проверять защитные элементы паспорта РФ, включая машиночитаемые зоны MRZ. Система также проверяет «действительность» документа на данный момент времени.

Пользователям российского трехдиапазонного сканера для извлечения данных и мультиспектральной проверки подлинности документов ПС4 с ПО Smart ID Engine 2.0 доступен режим усиленной проверки паспорта по первым четырем страницам документа. В этом решении также улучшена проверка шрифтов и наличия подписи. ПС4 с программой Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта РФ.

Smart ID Engine — полностью российский программный продукт. Исследователи Smart Engines разработали все технологии Smart ID Engine: предобработку изображений, локализацию документа на изображении, оптическое распознавание символов OCR.

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«Smart Engines непрерывно развивает систему распознавания паспорта РФ с 2015 г. Сегодня мы представляем новое поколение Smart ID Engine. Программа получила мощный функционал по проверке подлинности паспорта, который практически не оставляет шансов мошенникам», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Восемь из тринадцати крупнейших банков России – уже применяют Smart ID Engine. Помимо оказания банковских услуг, решение Smart Engines используется для оформления страховых полисов, железнодорожных билетов и SIM-карт, для автоматического паспортного контроля в Шереметьево и в бизнес-процессах российских ритейлеров.

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