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Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка»

Visionlabs, реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» в Москве. Решение обеспечивает бесконтактный способ прохода через турникет «по лицу». Сотрудникам достаточно просто посмотреть в камеру – процесс распознавания занимает доли секунды.

Штаб-квартира «МТС банка» находится на девяти этажах одного из крупнейших по величине бизнес-центров Москвы Nagatino i-Land. Ежедневно с учетом гостей здание посещает порядка 4 тыс. человек. Перед банком стояла задача интеграции цифрового решения для исключения несанкционированного прохода.

Реализованная Visionlabs система контроля доступа более удобная для пользователей – сотрудникам больше не нужно постоянно носить с собой физический пропуск. В отличие от стандартных карт доступа биометрический идентификатор невозможно потерять или передать третьим лицам. Кроме того, технологии Visionlabs устойчивы к внешним факторам и не теряют точности распознавания при наличии очков, бороды, медицинских масок и головных уборов.

В решении используются разработанные Visionlabs алгоритмы liveness, которые защищают от прохода по фотографии или видео с экранов мобильных устройств.

«Цифровая трансформация «МТС банка» касается не только клиентских сервисов, но и внутренней инфраструктуры. Нам важно создать безопасную, технологичную и комфортную среду для сотрудников. Visionlabs помогли решить эту задачу», – сказала вице-президент, директор департамента по работе с персоналом «МТС банка» Дарья Капранова.

«В портфеле Visionlabs целый набор решений для финансового сектора, которые за счет технологий компьютерного зрения автоматизируют процессы в организации и повышают их надежность. В банках безопасности уделяется особое внимание, поэтому биометрические системы контроля уже становятся классикой. Передача или утеря пропусков, подделка карт, неудобство использования – всё это типовые проблемы традиционных систем контроля доступа, которые мы помогаем решить», – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs.

Решение легко масштабировать и интегрировать с другими системами компании – учетом рабочего времени или бесконтактной термометрии. Биометрический контроль доступа обеспечивает единую точку управления доступом и мониторинга событий для оптимизации работы службы безопасности.

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