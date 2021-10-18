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Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро

Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро. С помощью технологий компьютерного зрения пассажиры могут оплатить проезд по лицу – без использования проездных и банковских карт или мобильного телефона. Система проходила тестирование в пилотном режиме с начала 2021 г., а сегодня она стала доступна для всех пассажиров по всему метрополитену.

Для подключения сервиса необходимо скачать на телефон мобильное приложение «Метро Москвы» и за несколько часов до поездки пройти небольшую процедуру регистрации – сделать селфи, ввести данные банковской карты со средствами для оплаты проезда и карты «Тройка». Технология Visionlabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор, а система привяжет его к банковской карте. Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно войти в зону рядом с турникетом, отмеченную чёрным кругом, и посмотреть в камеру. Процесс распознавания занимает примерно 1-2 секунды, после чего створки турникета откроются, и с карты спишется необходимая сумма. Данный способ оплаты проезда не станет обязательным – другие варианты для оплаты проезда также останутся.

Система Face Pay узнает человека даже при частичном перекрытии лица. Visionlabs проводит большую работу по формированию наборов данных, на которых обучаются нейронные сети. Поэтому технологии компании устойчивы к внешним факторам и не теряют точности распознавания при наличии очков, медицинских масок и головных уборов.

Новая система оплаты по лицу поможет не только упростить процедуру прохода через турникеты, но и быстрее проходить через турникетные линейки в часы пик, когда количество пассажиров заметно увеличивается. Пассажирам больше не придется искать проездной, тем самым создавая очереди – Face Pay поможет решить эту проблему. В случае возникновения сложностей в работе сервиса, пассажиры могут написать официальному чат-боту метрополитена в Telegram.

Кроме того, использование компьютерного зрения повышает безопасность процесса оплаты. Биометрический идентификатор невозможно потерять или забыть, а значит исключается возможность его использования третьими лицами, уверяют в Visionlabs. Для защиты от спуфинг-атак помогают алгоритмы Liveness, которые решают задачу верификации живого человека и противодействуют непрограммным атакам в виде масок, изображений или видео на телефоне.

«В рамках инфраструктуры умного города оплата по лицу становится важным инструментом для предоставления удобных и безопасных сервисов. Кроме того, в условиях пандемии бесконтактные технологии стали еще более востребованы. У компании Visionlabs накоплена большая экспертиза в реализации подобных проектов. На базе наших разработок запущена оплата взглядом на кассах самообслуживания в ста пятидесяти магазинах «Перекресток», магазинах «Пятерочка» и «Магнит», пиццериях Papa John’s и других общественных пространствах», – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs.

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