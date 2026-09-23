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ИИТ запустила биометрическую систему TrustCBS на базе технологий VisionLabs

«Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ), разработчик интеграционных решений для взаимодействия государства и бизнеса, запустил коммерческую биометрическую систему (КБС) TrustCBS, построенную на базе технологий распознавания лиц VisionLabs. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Система TrustCBS предназначена для безопасной удаленной аутентификации пользователей. Она позволяет подтверждать личность по биометрии в различных сценариях, например при оплате по лицу в магазинах и кафе, входе в приложения по лицу, проходе по биометрии в офисах и на предприятиях.

За распознавание лиц отвечают алгоритмы российского разработчика технологий компьютерного зрения VisionLabs. Алгоритмы компании регулярно занимают первые места в ведущем международном рейтинге систем распознавания лиц, а ПО VisionLabs включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Развитие собственной коммерческой биометрической системы стало для ИИТ продолжением уже имеющихся компетенций в создании защищенных цифровых сервисов. В основу TrustCBS лег накопленный опыт и уверенные позиции компании на рынке решений для работы с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системой (ЕБС), а также опыт эксплуатации высоконагруженной инфраструктуры «Госключа».

КБС ИИТ аккредитована Минцифры. Согласно 572-ФЗ, принятому в 2022 г., работа с биометрическими данными возможна только через аккредитованные КБС или ЕБС — выбор зависит от сценария. Половина аккредитованных КБС работают с VisionLabs.

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«КБС ИИТ, построенная на базе технологий VisionLabs, позволяет организациям внедрять биометрию без сложного и дорогостоящего процесса по созданию собственной биометрической инфраструктуры. Помимо надежных алгоритмов распознавания, в КБС реализованы надежные механизмы защиты: проверка liveness — того, что перед камерой человек, а не фотография или маска, и детектор дипфейков, распознающий сгенерированные лица. Мы рады, что наши алгоритмы помогают развитию биометрических технологий в стране, делая биометрическую аутентификацию удобной и безопасной», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Мы создавали TrustCBS в партнерстве с VisionLabs как готовый инструмент, который избавляет бизнес от необходимости самостоятельно выстраивать сложную и дорогостоящую инфраструктуру для работы с биометрией. Теперь это решение доступно внешним клиентам. Наша цель — сделать биометрическую аутентификацию для компаний привычным и безопасным инструментом, который можно внедрить в любой бизнес-сценарий», — отметил Алексей Прошин, генеральный директор ИИТ.

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