Система распознавания лиц NtechLab отразила все попытки мошенничества на тестировании iBeta

Система распознавания лиц FindFace разработки NtechLab прошла оба уровня сертификации крупнейшей международной независимой лаборатории iBeta, которая проверяет устойчивость биометрических систем к атакам.

Liveness — технология, которая позволяет отличить настоящего человека от его изображения или маски. Для прохождения первого уровня тестирования система распознавания лиц должна успешно отличить человека от его изображения на мобильном устройстве и бумажной или картонной маски. На втором уровне система должна отличить человека от его 3D-маски, выполненной из дорогостоящих материалов, напоминающих человеческую кожу — силикон и латекс.

Технология используется для входа в мобильные приложения, удаленного доступа к государственным услугам и банковским и другим сервисам, а также оплате по лицу.

Испытания проводились с приложениями для iOS и Android и показали полное соответствие алгоритмов NtechLab требованиям стандарта ISO/IEC 30107−3.

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В мире оба уровня сертификации прошли всего около 20 компаний.