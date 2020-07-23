Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран

Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран. Запатентованная технология обеспечивает двойное преимущество: водитель остается более внимательным за рулем, при этом снижается риск распространения вирусов и бактерий, что будет особенно актуально в мире, переживающем пандемию COVID-19.

Технология «предиктивного прикосновения» использует искусственный интеллект и набор определенных датчиков, позволяя управлять информационно-развлекательными системами без необходимости физического соприкосновения с поверхностью сенсорного экрана.

Лабораторные тесты и испытания в реальных дорожных условиях продемонстрировали, что технология предиктивного прикосновения может примерно на 50% сократить усилия, которые водитель затрачивает на действия с сенсорным экраном. Также подобная технология служит дополнительной защитой от распространения бактерий и вирусов.

Неровное или разбитое дорожное покрытие часто вызывает вибрации и тряску, из-за чего точный выбор нужной кнопки на экране становится затруднителен. Водителю приходится дополнительно отвлекаться от дороги, а это повышает риск аварии.

Новая технология позволяет при помощи искусственного интеллекта уже на ранней стадии движения определять ту команду, которую пользователь намерен выбрать на экране, что, в свою очередь, увеличивает быстроту взаимодействия. Система отслеживания жестов использует датчики контроля изображения и радиочастотные датчики, которые все шире распространяются в потребительской электронике. Эти данные объединяются с контекстной информацией, такой как профиль пользователя, дизайн интерфейса и окружающие условия, а также с информацией от других датчиков (например, датчика, отслеживающего движение глаз водителя). В итоге формируется возможность в реальном времени предсказывать намерения пользователя.

Технология бесконтактных взаимодействий, основанная на программном обеспечении, находится на высоком уровне готовности к производству. Она может быть «бесшовно» интегрирована в уже существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи, когда в помощь алгоритму машинного обучения появится достаточный массив корректных данных о прикосновениях.

В роли руководителя проекта выступает профессор Саймон Годсилл (Simon Godsill) из инженерного департамента Кембриджского университета.