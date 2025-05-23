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Ритейл Розница
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Платформа A/B-тестирования X5 Group верифицирована научным сообществом

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», представила собственную методологию проведения А/В-тестов для верификации научным сообществом. Корректность и полное соответствие платформы А/В-тестирования современным научным практикам подтвердили эксперты Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Методология A/B-тестирования, разработанная Х5 Group, применяется в компании с 2022 года и позволяет оценить влияние различных изменений на эффективность работы магазинов. На текущий момент через платформу A/B-тестирования оценено более 500 экспериментов.

В числе факторов, которые оказывают влияние на работу торговых сетей – внедрение новых технологий, изменение бизнес-процессов, маркетинговые акции, ротация поставщиков и другое. Платформа позволяет провести тестирование путём сравнения двух групп магазинов: тех, где изменения произошли, и тех, где изменений не было. Тестирование проводится в максимально короткие сроки, поскольку изменения на рынке требуют оперативной реакции.

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В настоящий момент платформа A/B-тестирования Х5 позволяет использовать два сервиса: дизайн эксперимента и оценка эксперимента. Первый помогает планировать эксперимент на первоначальном этапе, второй – анализировать его результаты. Также пользователи могут анализировать результаты экспериментов с использованием стандартного и расширенного наборов ограничений на магазины.

Стандартный набор ограничений, включающий в себя географию и категории товаров, позволяет проводить анализ в полностью автоматическом режиме. Расширенный же набор позволяет задавать дополнительные ограничения на рассматриваемые магазины, исключать конкретные магазины из расчётов и проводить другие корректировки через взаимодействие с аналитиком, что, в свою очередь, даёт возможность адаптировать параметры эксперимента под специфические требования со стороны владельцев бизнес-инициатив. Платформа позволяет оценивать финансовые эффекты от инициатив на ряде финансовых метрик, таких как РТО, средний чек, фронт-маржа, списания и так далее.

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