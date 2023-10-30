«X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса»

X5 Group, российская продуктовая розничная компания, внедрила навигационную технологию от «API Яндекс карт» для водителей «Х5 транспорт». Теперь ведение по маршруту отображается внутри корпоративного приложения для водителей, а расчет оптимального пути учитывает не только текущую дорожную ситуацию и пробки, но и класс, габариты и тоннаж грузовиков, скоростные ограничения на маршруте и другие параметры на выбор, что позволяет быстрее доставить свежие продукты до распределительных центров или полки магазина.

«X5 транспорт» – первая российская компания, которая создала собственный автомобильный навигатор под свои задачи на базе NaviKit SDK от «API Яндекс карт» и интегрировала его в действующее приложение для водителей с путевыми листами. NaviKit SDK дал возможность использовать геотехнологии «Яндекса», лежащие в основе «Яндекс карт» и «Яндекс навигатора», и кастомизировать их под конкретные потребности «Х5 транспорт»: добавить дополнительные функции для удобства водителей, контроля выполнения заказов и более эффективного управления автопарком.

В тестах нового функционала участвовало более 3 тыс. водителей. В ходе пилота научились отдавать точные данные о высоте и тоннаже транспорта и, соответственно, получать оптимальные маршруты. Также получилось усилить контроль за перепробегом, скоростью выполнения заказов и общую удовлетворенность водителей новой навигацией.

Компания сама решает, по какому маршруту поедет водитель. Если водителю нужно скорее вернуться на склад, то показывается самый быстрый маршрут. Если есть время, например, в низкий сезон, — то самый дешевый, с минимальным километражем.

Приложение «Х5 транспорт» получает информацию о превышениях скорости и отклонениях от маршрута и присылает уведомления. Но раньше водитель мог их не заметить, так как следил за маршрутом в другом приложении. Теперь же эти уведомления показываются во время навигации. Диспетчер онлайн видит, когда водитель отклонился от разрешенного маршрута и может быстро среагировать.

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«Эффективное использование времени водителя становится всё более важным для нас. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением процессов — автоматизацией и сокращением простоя. Не все новые технологии, которые мы исследуем, приносят эффект. Но NaviKit SDK — пример, когда все сложилось. Так как находить водителей с достаточной квалификацией это трудоёмкий процесс, компании важно по максимуму оптимизировать работу своих опытных сотрудников. Технологии помогают всем нашим сотрудникам работать с комфортом и удобством, выполняя необходимые задачи и соблюдая уровень безопасности», — сказал Кирилл Кузьменко, управляющий директор «X5 транспорт».

«X5 транспорт» — логистический оператор Х5 Group, управляющей продуктовыми сетями и доставками: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Много лосося», «Чижик», Vprok.ru, 5Post. Сегодня «Х5 транспорт» — это 34 автотранспортных предприятия, 4745 машин в автопарке, 1,5 млн рейсов в год,16 тыс. точек разгрузки и 12 логистических площадок по всей России.