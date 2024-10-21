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X5 поможет беременным и сотрудницам в декрете с удаленным оформлением

X5 Group автоматизировала все процессы, связанные с оформлением пособий по беременности и родам, а также единовременных выплат при рождении ребенка. Теперь будущие и молодые мамы могут оформить необходимые документы из дома без посещения офиса. Ежемесячно этим HR-сервисом пользуются более 3000сотрудниц компании. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В Х5 Group 77% сотрудников – это женщины, которые заняты в совершенно разных направлениях бизнеса (розница, логистика, ИТ, онлайн-доставка и т. д.), включая управленческую деятельность – в компании 45% женщин-руководителей. И на сегодня в Х5 более 28 тыс. сотрудниц, которые находятся в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком.

Если раньше они были вынуждены лично передавать работодателю листок нетрудоспособности и подавать заявление на отпуск, то теперь информация о больничном автоматически поступает в X5 из Социального фонда России (СФР). Достаточно зайти в личный кабинет, который есть у всех сотрудников компании, выбрать дату начала отпуска и подписать заявление и приказ электронной подписью. Ритейлер также внедрил проактивные выплаты пособий, обеспечив интеграцию между внешней информационной системой и системами компании, а также автоматизировал процесс получения пособий внутри Х5. Это позволило исполнителям в автоматическом режиме загружать и отправлять данные по пособиям, что освобождает сотрудников компании от необходимости подавать заявление лично. Технологичный сервис является собственной разработкой Х5 и доступен для всех 395 тыс. сотрудников группы.

Процесс получения единовременного пособия при рождении ребенка также стал проще: больше не нужно собирать пакет документов, так как все данные поступают автоматически.

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Цифровизация

В случае, если пособие получает отец, а таких в Х5 более 200 человек, требуется подать лишь оригинал заявления и несколько дополнительных документов. Онлайн-процессы помогают компании полностью уйти от бумажного документооборота, ускорить оформление и тем самым повысить эффективность работы HR-сервисов.

«Мы понимаем, как непросто бывает женщинам в период беременности и ухода за ребенком, поэтому делаем все, чтобы поддержать их. Компания развивает цифровые сервисы, чтобы наши сотрудницы могли сосредоточиться на главном – своем здоровье, семье и детях. Раньше нужно было несколько раз приехать в офис для оформления необходимых документов, а теперь все можно сделать из дома, онлайн. Автоматизация таких, казалось бы, рутинных, процессов экономит время и серьезно упрощает жизнь», – сказала Ксения Адлейба, директор по персоналу блока «Поддержка бизнеса» Х5 Group.

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