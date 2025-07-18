X5 Group и ГК «Ориентир» создают автоматизированный высотный склад

ГК «Ориентир» и X5 Group построят автоматизированный хаб под Москвой. Проект станет первым в России высотным складом, реализованным по технологии AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) для российского ретейлера. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ориентир».

ГК «Ориентир» и X5 Group заключили договор на строительство первого в России высотного автоматизированного логистического центра нового поколения — хаба «Богослово». Крупный объект площадью более 43 тыс. кв. м будет возведен в Ногинском районе Московской области. Его ввод в эксплуатацию запланирован в III квартале 2026 г. Весь комплекс проектных и строительных работ, включая архитектуру, осуществит генеральный подрядчик и проектировщик — компания «СтройМонолитСервис», входящая в состав ГК «Ориентир».

Расположенный вблизи села Богослово распределительный центр появится на пересечении трасс М-7 и ЦКАД, в 45 км от МКАД, что обеспечит прямую доступность к трем федеральным магистралям и близости к крупным городам — Москве, Ногинску, Электростали и Павловскому Посаду, а также железнодорожной инфраструктуре.

Проект хаба «Богослово» не имеет аналогов на российском рынке — как по высоте (27 метров), так и по уровню автоматизации. Управление инженерными системами будет полностью цифровым: контролировать и настраивать все процессы можно будет в режиме реального времени, в том числе удаленно практически без участия человека.

«Новый проект X5 — технологический прорыв для российской логистики. Впервые будут объединены высотное хранение, автоматизация мирового уровня и инновационная безопасность. Для нас большая честь реализовывать такой передовой и масштабный склад для одного из лидеров розничной торговли в России. Современная логистика требует высокотехнологичных, гибких решений, способных адаптироваться под быстрорастущие объемы и задачи бизнеса, поэтому сделаем хаб в Богослово новым логистическим ориентиром для всей ретейл-отрасли», — отметила Елена Бабенко, генеральный директор ГК «Ориентир».

В составе инфраструктуры также предусмотрены административно-бытовые и офисные помещения, парковка для 140 машин и благоустроенная зона отдыха.