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В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи беспроводных наушников Honor choice Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor choice Earbuds X5 Pro используют драйверы диаметром 12 мм, обеспечивающие живое звучание с широкой стереопанорамой, насыщенными низкими и детализированными высокими частотами. Сертификат Hi-Res Audio Wireless гарантирует звук высочайшего качества за счет поддержки кодека LDAC. В наушниках также реализованы технологии пространственного звучания и шумоподавления. Пользователи могут выбрать оптимальную силу эффекта с режимами «Уют», «Умеренно» и «Ультра». С учетом подзарядок в кейсе наушники обеспечивают до 40 часов автономной работы.

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В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Honor choice Earbuds X5 Pro уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. Покупатели могут выбрать наушники в белом или графитовом цвете. Стоимость новинки составляет 3990 руб., в период с 17 октября по 16 ноября действует специальное предложение — скидка 500 руб. на покупку.

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