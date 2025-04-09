Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

Дмитрий Котегов назначен на должность технического директора X5 Media. Ранее Дмитрий на протяжении 12 лет строил рекламные технологии в VK и Mail.Ru Group: он возглавлял продуктовую разработку «VK Рекламы» и рекламного кабинета myTarget. Об этом CNews сообщили представители X5 Media.

В новой должности Дмитрий Котегов будет отвечать за управление разработкой и развитие рекламных технологий Х5 Media, включая ecom и digital instore-инвентарь, медиаплатформу Food.ru и платформу для работы с инфлюенсерами Х5 Blogger. Также Дмитрий займется актуализацией стратегии X5 Media в области информационных технологий и безопасности, формированием планов развития ИT, а также внедрением изменений для повышения эффективности бизнес-процессов.

«Мы продолжаем усиливать команду Х5 Media, привлекая топовых экспертов из крупнейших компаний, в том числе из сферы ИT. Дмитрий Котегов обладает большим опытом в создании масштабных технологических продуктов. Его экспертиза усилит внутреннюю ИT-компетенцию Х5 Media и наши позиции на рынке как технологичного партнера», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media.

Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

«Х5 Media — это команда, которая активно движется навстречу масштабным технологическим изменениям. Мы с коллегами будем стремиться к достижению главной цели — созданию одного из крупнейших рекламных продуктов в России в сфере ритейл-медиа», — сказал Дмитрий Котегов, технический директор Х5 Media.