Разделы

ПО Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

Дмитрий Котегов назначен на должность технического директора X5 Media. Ранее Дмитрий на протяжении 12 лет строил рекламные технологии в VK и Mail.Ru Group: он возглавлял продуктовую разработку «VK Рекламы» и рекламного кабинета myTarget. Об этом CNews сообщили представители X5 Media.

В новой должности Дмитрий Котегов будет отвечать за управление разработкой и развитие рекламных технологий Х5 Media, включая ecom и digital instore-инвентарь, медиаплатформу Food.ru и платформу для работы с инфлюенсерами Х5 Blogger. Также Дмитрий займется актуализацией стратегии X5 Media в области информационных технологий и безопасности, формированием планов развития ИT, а также внедрением изменений для повышения эффективности бизнес-процессов.

«Мы продолжаем усиливать команду Х5 Media, привлекая топовых экспертов из крупнейших компаний, в том числе из сферы ИT. Дмитрий Котегов обладает большим опытом в создании масштабных технологических продуктов. Его экспертиза усилит внутреннюю ИT-компетенцию Х5 Media и наши позиции на рынке как технологичного партнера», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media.

dmitrii_kotegov700.jpg

Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

«Х5 Media — это команда, которая активно движется навстречу масштабным технологическим изменениям. Мы с коллегами будем стремиться к достижению главной цели — созданию одного из крупнейших рекламных продуктов в России в сфере ритейл-медиа», — сказал Дмитрий Котегов, технический директор Х5 Media.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков

Арестованы мошенники, выманившие 19 миллионов евро с помощью фальшивых ИИ-роликов со знаменитостями

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153