Соколова Каролина
|04.02.2025
|X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1
|18.12.2020
|Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей 1
Соколова Каролина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9716 1
|Самошкина Диана 33 1
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