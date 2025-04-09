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X5 Group X5 Media X5 Blogger
X5 Media развивает собственную платформу Х5 Blogger для работы с блогерами.
- По итогам 2024 года на платформе было зарегистрировано более 85 000 инфлюенсеров по всей стране. За 2024 год проведено около 2 000 интеграций с лидерами мнений с общим охватом более 300 миллионов пользователей.
|09.04.2025
|Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media 1
|04.02.2025
|X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3474 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 2
|X5 Group - X5 Media 4 2
|X5 Group - Чижик 44 1
|X5 Group - Перекрёсток 561 1
|X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 2
|VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 104 1
|VK - Mail.Ru myTarget 146 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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