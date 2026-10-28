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X5 Group X5 Media Х5 Медиа

В 2024 году Х5 объединила рекламные и аналитические возможности компании для поставщиков и партнеров в единое окно под брендом Х5 Media, тем самым открыв рекламодателям доступ к клиентам всех бизнесов Х5 с ежедневной аудиторией более 24 млн человек в онлайне и офлайне, а также 24 млн уникальных пользователей медиаплатформы Food.ru ежемесячно. Рекламный инвентарь Х5 Media включает в себя услуги по медийной рекламе, а также рекламные и маркетинговые услуги в торговых залах магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Кроме того, к нему относятся digital-каналы (сайты и одноименные приложения онлайн-магазинов, социальные сети бизнесов Х5), возможности медиаплатформы Food.ru, платформы для работы с блогерами Х5 Blogger, спецпроекты, акции и партнерские программы. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2026 «Х5 Медиа» расширяет свою рекламную сеть, открывая доступ к омниканальной платформе «Эфир» 1
24.08.2026 «Х5 Медиа» трансформирует подход к поисковой рекламе 1
02.06.2026 Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа» 1
24.03.2026 «Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
22.09.2025 Х5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания в «Пятерочке» 1
14.07.2025 Х5 Media запустил новые рекламные форматы в приложении «Пятерочки» 2
26.05.2025 X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа 2
11.04.2025 Х5 Media запустил рекламный кабинет в формате Friends & Family 2
09.04.2025 Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media 2
18.02.2025 Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска 2
04.02.2025 X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 2

Публикаций - 11, упоминаний - 17

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 9
X5 Group - Перекрёсток 646 8
X5 Group - Чижик 63 6
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 39 1
Okkam - Амнет - Дэфт 19 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Walmart - Wal-Mart Stores 410 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5465 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13212 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1332 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3229 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12010 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9800 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 2
Data monetization - Монетизация данных 2021 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 552 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23325 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 39 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 100 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 72 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 865 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2960 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2792 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 241 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4964 1
X5 Group - X5 Media - Food.ru 8 4
X5 Group - X5 Media - X5 Blogger 2 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 151 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Соколова Каролина 8 7
Тагиев Руслан 11 1
Юрченко Сергей 7 1
Печенкина Наталия 1 1
Котегов Дмитрий 1 1
Салахутдинов Владимир 12 1
Егорова Юлия 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1355 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1317 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 8
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 741 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 99 1
Зоология - наука о животных 2925 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 73 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1716 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6766 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12494 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5888 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5708 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5887 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5904 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 1
Fashion industry - Индустрия моды 370 1
INFOLine-Аналитика 84 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
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