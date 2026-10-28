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X5 Group X5 Media Х5 Медиа
В 2024 году Х5 объединила рекламные и аналитические возможности компании для поставщиков и партнеров в единое окно под брендом Х5 Media, тем самым открыв рекламодателям доступ к клиентам всех бизнесов Х5 с ежедневной аудиторией более 24 млн человек в онлайне и офлайне, а также 24 млн уникальных пользователей медиаплатформы Food.ru ежемесячно. Рекламный инвентарь Х5 Media включает в себя услуги по медийной рекламе, а также рекламные и маркетинговые услуги в торговых залах магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Кроме того, к нему относятся digital-каналы (сайты и одноименные приложения онлайн-магазинов, социальные сети бизнесов Х5), возможности медиаплатформы Food.ru, платформы для работы с блогерами Х5 Blogger, спецпроекты, акции и партнерские программы.
СОБЫТИЯ
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X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколова Каролина 8 7
|Тагиев Руслан 11 1
|Юрченко Сергей 7 1
|Печенкина Наталия 1 1
|Котегов Дмитрий 1 1
|Салахутдинов Владимир 12 1
|Егорова Юлия 5 1
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