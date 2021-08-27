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Интеграция Бизнес-приложения
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Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac

Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на компьютерах Mac нового поколения.

В Tarantool появилась нативная поддержка чипов M1 – самых мощных ARM процессорах Apple, созданных специально для Mac. Владельцы новых Apple M1 MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini смогут без дополнительных операций и симулятора использовать возможности Tarantool: развернуть платформу в версиях Community и Enterprise.

Также на M1 работает фреймворк для масштабирования Tarantool Cartridge, позволяющий создавать и настраивать кластеры из нескольких экземпляров Tarantool. Благодаря этому разработчики, которые пользуются новыми Apple MacBook, смогут создавать в том числе и распределенные приложения.

«Мы провели предварительное тестирование скорости работы приложения на трех разных устройствах (MacBookAir10,1, M1 3.2GHz, 2020гв; MacBookPro16,1, 2.3GHz, 2019гв; Macmini8,1, 3.2GHz, 2018гв). Результаты теста показали, что на Apple M1 Tarantool работает на 50–100% быстрее, чем на компьютерах Mac предыдущих поколений. Это позволит специалистам, отдающим предпочтение Apple M1 Mac, эффективно разрабатывать и запускать приложения на Tarantool, не прибегая к использованию дополнительного оборудования», – отметил Алексей Корякин, технический директор Tarantool.

Владимир Бахур

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