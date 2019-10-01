Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid

Mail.ru Group объявила о запуске Tarantool Data Grid — готового enterprise-решения для разработки распределенных бизнес-приложений, работающих с большими потоками данных, которое имеет удобные инструменты интеграции, позволяющие быстро встраивать его в IT-ландшафт предприятия.

Новый продукт адресован компаниям, которые нуждаются в решении бизнес-задач, связанных с потоками данных. Он предоставляет инструменты для написания распределенного горизонтально масштабируемого приложения со встроенной производительной СУБД и средствами доступа к данным. Data Grid дает возможность ускорить медленные enterprise-приложения и базы за счет готового in-memory решения

Tarantool Data Grid получает данные и сохраняет их в надежном и быстром масштабируемом хранилище (перед сохранением их можно обработать). Также решение предоставляет возможности постобработки данных и передачи их другим системам. Интерфейс для доступа к данным генерируется автоматически.

Tarantool Data Grid предоставляет платформу для создания сервисов, реализующих бизнес-логику, а также позволяет создавать и запускать задачи по расписанию и по требованию. Таким образом, компания может освободиться от рутинных процессов и полностью сосредоточиться на решении бизнес-задач.

Новая система зарекомендовала себя в качестве платформы для запуска проектов на базе Tarantool как в Mail.ru Group, так и в сторонних проектах.

Tarantool Data Grid уже доступен для клиентов платформы.