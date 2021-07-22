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Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов

Платформа in-memory вычислений Tarantool продолжает наращивать функциональность: теперь компании смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров по одной команде.

Количество экземпляров в кластерах, которые можно разворачивать на Tarantool, увеличилось до 1000. Весь процесс теперь занимает около 40 минут вместо целого дня и не требует наблюдения администратора. Кроме того, для работы кластера требуется на 10-15% меньше оперативной памяти, чем раньше. Состоящий из 1000 экземпляров кластер может хранить и обрабатывать до 12 ТБ данных.

С ростом клиентских экосистем, количества новых сервисов и объема данных крупные компаниям все чаще требуется доступ к данным в режиме реального времени. Новая возможность поможет банкам, телеком-операторам и крупным ритейлерам, предоставляющим широкий спектр услуг через онлайн-каналы, повысить управляемость и скорость развертывания кластеров Tarantool.

«Мы стремимся не только постоянно развивать функциональность Tarantool, но и упрощать для пользователей работу с платформой. На сегодняшний день Tarantool легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру компаний. Возможность создания кластера из 1000 экземпляров – еще один шаг в этом направлении. Эта возможность позволит крупному бизнесу эффективно масштабировать нагрузку на кластер, улучшить клиентский опыт и свести к минимуму время ожидания выполнения онлайн-операций», – комментирует Алексей Корякин, технический директор Tarantool.

Владимир Бахур

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