Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов

«Магнит» внедрил онлайн-витрину товаров для доставки на базе программного комплекса Tarantool Data Grid и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions. К концу ноября 2020 г. решение позволит заказывать продукты через сервис Delivery Club более чем в 60 городах.

Для подключения к Delivery Club ритейлеру была необходима онлайн-витрина с актуальным ассортиментом, доступным для заказа в работающих на доставку магазинах. Онлайн-витрина должна была объединить, структурировать и актуализировать данные о товарах и их наличии в магазинах из разных источников в режиме реального времени.

Решение Tarantool Data Grid, размещенное в облаке Mail.ru Cloud Solutions, выступило средним слоем между информационными системами «Магнита» и сервисом Delivery Club. Главной задачей Tarantool Data Grid стало структурирование данных из различных информационных систем «Магнита» в единый продуктовый каталог.

За два месяца компания «Магнит» получила полностью готовую к работе витрину данных, которая в режиме реального времени передает информацию партнеру. На сегодняшний день к приложению Delivery Club уже подключены магазины в Москве, Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Сейчас решение на базе Tarantool Data Grid выдерживает нагрузку более чем в 15 тыс. товарных позиций в секунду. В планах компании до конца октября 2020 г. масштабировать решение на 200 торговых точек.

«Цифровые сервисы и мобильные приложения играют все более важную роль в жизни людей. На первое место выходят качество, скорость и доступность. Наше решение сокращает задержку в передачи данных до минимума, и мы рады, что покупатели из разных городов России теперь могут в любое время быстро получить желаемые продукты», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.