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«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid

«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а также упростились настройки кластера.

Tarantool Data Grid облегчает создание и поддержку бизнес-решений на платформе in-memory вычислений Tarantool. Это готовое решение, которое легко устанавливается и не требует для решения сложных бизнес-задач серьезной экспертизы разработчиков. В продукт входят инструменты для разработки приложений со встроенной производительной СУБД и средствами доступа к данным

Tarantool Data Grid собирает, объединяет и обрабатывает данные из разных систем в реальном времени. С его помощью можно ускорить обмен информацией между медленными корпоративными системами и пользовательскими сервисами. Платформа разделяет потоки и хранит данные в оперативной памяти.

Реализация типовых сценариев и потребностей, возникающих при создании различных решений, доступна в новой версии «из коробки». Для разработки бизнес-приложения достаточно выполнить три шага: описать модель объекта данных, задать логику объединения, запустить решение на одном сервере. Поддерживать и развивать решение может специалист без глубоких знаний в программировании — аналитик или архитектор.

Также в Tarantool Data Grid улучшена производительность, упрощены настройки кластера, появился графический редактор коннекторов и мультитенантность — возможность обособленно обслуживать независимых пользователей системы. Обновленное решение уже работает в крупных банках и торговых сетях.

«В новой версии Tarantool Data Grid максимум готовой функциональности доступно “из коробки”. С помощью решения возможно, не вникая в код проверять целостность данных, обрабатывать ошибки и различные потребности, которые возникают при создании решений», — отметил Алексей Корякин, технический директор Tarantool.

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