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Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое

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Yota в три раза сократила время отклика мобильного приложения с помощью платформы in-memory-вычислений Tarantool. Технология также помогает оператору быстрее выпускать новые продукты для клиентов на рынок.

Чтобы ускорить запуск и работу мобильного приложения для клиентов оператора, в Yota реализовали кеш на базе платформы in-memory-вычислений Tarantool. Кеш на Tarantool — это посредник между пользовательскими и системными сервисами: он отслеживает и аккумулирует изменения в базах данных, биллинге и прочих системах, и актуализирует информацию в приложении и других продуктах оператора. Так, например, если срок действия пакета связи закончился, кеш-сервис мгновенно обновляет данные, и клиент Yota сразу узнает об этом. Сервис на Tarantool позволил ускорить работу приложения в три раза.

«Мы хорошо знаем, как важна доступность и скорость работы мобильных приложений и веб-сервисов, и с удовольствием делимся нашим опытом, помогая партнерам обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, — сказал Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool. — Платформа Tarantool способна обрабатывать до миллиона запросов в секунду и создана специально для высоконагруженных сервисов, где скорость — одна из главных характеристик».

Yota также перенесла на платформу Tarantool внутренний продуктовый каталог, в котором хранится информация о пакетных предложениях и тарифах в разных регионах страны. Оперируя этими данными, Yota выстраивает логику обслуживания клиентов. Если раньше для полноценного релиза с аналитикой и тестированием требовалось несколько недель, теперь на конфигурацию продуктового каталога уходит не более трех дней.

«Мы много экспериментируем и пробуем разнообразные теории, гибкий продуктовый каталог уже открыл для нас массу новых возможностей, которые позволяют делать наши предложения еще лучше, — отметила Ирина Набокова, руководитель отдела интеграционных платформ и автоматизации бизнес-процессов. — Сейчас Tarantool закрывает 90% наших потребностей в кешах. Уверена, пользователи нашего приложения уже ощутили эффект от внедрения решения на собственном опыте».

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