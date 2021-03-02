ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool

ВТБ для повышения скорости и качества работы клиентских сервисов внедрит в свою инфраструктуру платформу Tarantool. Платформа для быстрой обработки данных в оперативной памяти разработана специалистами Mail.ru Group.

ВТБ планирует использовать продукты Tarantool — Tarantool Data Grid и Tarantool Enterprise — чтобы хранить информацию и формировать персональные предложения и уведомления для клиентов в режиме реального времени. Tarantool способен выдерживать нагрузку до миллиона обращений в секунду: это позволит ускорить работу ключевых сервисов «ВТБ онлайн» и CRM-системы.

«ВТБ в рамках реализации стратегии, целью которой является 100% доступность финансовых услуг онлайн, продолжает внедрять большое количество новых продуктов и сервисов, что приводит к росту нагрузки на ИТ- системы. Использование отечественных продуктов и сервисов для хранения и обработки данных в оперативной памяти, разработанных в Mail.ru Group, поможет ВТБ сохранять и увеличивать качество и надежность наших продуктов и сервисов для клиентов, что является приоритетом для ВТБ», — сказал руководитель департамента развития инфраструктуры ВТБ Владимир Дергачев.

Специалисты Mail.ru Group также смогут предоставлять техническую поддержку. Разработанная специально для ВТБ образовательная программа поможет банку развивать собственную технологическую экспертизу и создать центр компетенции ВТБ по работе с платформой Tarantool.

«В основе большинства крупных компаний лежат информационные системы, разработанные более десяти лет назад. Они не рассчитаны на современные нагрузки. При этом бизнес все чаще обращается к инструментам цифрового взаимодействия с клиентами — приложения, личные кабинеты, онлайн-сервисы, интернет-магазины. Tarantool создает дополнительный слой между корпоративными системами и пользовательскими сервисами, ускоряя запуск приложений и сокращая стоимость их обслуживания», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.