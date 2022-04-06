Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе

Минпромторг предложил прописать в российском законодательстве требование использовать отечественное оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны. Идея спровоцировала новый виток дискуссии регулятора с Центробанком, который продолжает отстаивать полный мораторий на оборот виртуальной валюты в стране.

Минпромторга — за «суверенное железо»

Министерство торговли и промышленности России (Минпромторг) предложило на законодательном уровне обязать использовать только отечественное оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны.

Об этой идее пишет РИА «Новости» со ссылкой на письменный ответ главы Минпромторга Дениса Мантурова на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина поддержать создание российских криптовалютных бирж.

Правда, из текста послания можно заключить, что возможность майнинга на иностранном «железе» все же сохранится — его можно будет применять, если воспользоваться российским оборудованием окажется невозможным.

«Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства ("добычи") на территории РФ криптовалютных активов», — говорится в документе.

Мантуров также подчеркнул, что этот подход уже обсуждается Банком России (Центробанк, ЦБ) с Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой.

Импортозамещение в России добралось до майнинга криптовалюты

Остальное содержание письма не раскрывается, хотя Горелкин выступал с целым рядом других предложений. Так, он рекомендовал государству предоставить налоговые льготы и иные меры господдержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств. Парламентарий предлагал обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют. В своем Telegram-канале Горелкин отмечал, что появление национальной криптовалютной инфраструктуры в стране неизбежно.

«У нас будут и свой кошелек, и свои биржи, — писал депутат. — Мне известно о нескольких перспективных отечественных проектах в этой сфере, и я уверен, что государству необходимо поддержать их развитие».

Где взять видеокарты

Предложение Минпромторга отдать приоритет отечественному оборудованию многие ИТ-эксперты восприняли как забавную шутку, так как майнинг крайне сложен без современных видеокарт, которые в России не выпускаются.

«Крупнейшая майнинг-ферма криптовалют в России в иркутском Братске работает на оборудовании Bitmain, Whatsminer, Innosilicon и Avalon, — рассказал CNews директор консалтинговой компании Nova team Вадим Жартун. — У нас просто нет ничего своего. Даже отечественные процессоры "Эльбрус" производятся на TSMC в Синьчжу, а на заводе "Микрон" в Зеленограде с техпроцессом до 90 нм можно делать лишь мелкие партии устаревшего на 10-15 лет оборудования. С таким же успехом можно обязать торговые сети отдать приоритет бананам, выращенным в Подмосковье».

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Поставки зарубежных видеокарт в Россию на фоне событий на Украине также серьезно ограничены. Так, в начале марта 2022 г. свои операции в нашей стране приостановила американская Nvidia — крупнейший разработчик графических процессоров, на которых строится большая часть современных видеокарт. Ее ускорители GeForce, которые популярны на майнинг-фермах для добычи криптовалют, занимали 83% российского рынка в III квартале 2021 г. Остальные 17% принадлежали американской AMD с ее картами Radeon; она ушла из России еще раньше. Побег иностранных компаний моментально сказался на цене видеокарт в магазинах техники: цены на современные ускорители сейчас измеряются в сотнях тыс. руб.

В то же время руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с CNews отметил, что для майнинга видеокарты порой не требуются.

«Майнить можно не только на видеокартах; есть и процессоры, и другое «железо», подчеркнул эксперт. — Главное — вычислительные мощности. Майнят и на суперкомпьютерах, которые вообще без видеокарт, и даже на смартфонах. Случайно оказалось, что графические процессоры и видеокарты наибольшим образом подходят для этой работы. Хочется еще понять, что планирует майнить Минпромторг: цифровой рубль для внутреннего оборота — это одна история, биткоин — другая, уже умирающая. Все сейчас нацеливаются на другие криптовалюты, потому что сегодня майнинг слишком сложен, дорог и больших денег на нем заработать нереально».

ЦБ как обычно «против»

На предложения Горелкина успел отреагировать и Центробанк. Зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева безапелляционно заявила, что «легализация оборота криптовалют создаст условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой», приводит ее цитату РИА «Новости». По ее словам, криптовалюта сегодня активно используется в отмывании преступных доходов, наркоторговле и финансировании терроризма.

Таким образом, регулятор своего отношения к виртуальной валюте не поменял и продолжает считать ее серьезным риском для финансовой системы страны. О радикальном намерении запретить оборот и майнинг криптовалюты ЦБ заявлял еще в январе 2022 г. в знаменитом 37-страничном докладе, после чего курс биткоина и привязанных к нему токенов резко упал.

В то же время против радикального моратория кроме Минпромторга выступает и Минфин. Так, в феврале 2022 г. в Правительство был внесен законопроект, с предложениями запретить россиянам расплачиваться криптовалютой в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы. Месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» (план) строгого регулирования деятельности P2P-платформ.

«Скорее всего, заявление Минпромторга — это формальный ход в переговорах с ЦБ и другими сторонниками запрета "крипты" в России, — выразил уверенность Вадим Жартун. — Мол, вот — отечественную электронную промышленность поднимем, импортозамещение и все такое. Приоритет отечественного оборудования — лишь аргумент Минпромторга в этом споре, пусть и пустой по сути».

