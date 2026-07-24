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Whatsminer

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон 1
28.02.2023 Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения 1
06.04.2022 Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Whatsminer и организации, системы, технологии, персоны:

Bitmain 14 2
Nvidia Corp 3986 1
Русинтегратор ГК 1 1
T.Hunter 74 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
AMD - Advanced Micro Devices 4632 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1679 1
АйТи 1519 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1094 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1741 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5632 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3579 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3638 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 633 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6446 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1830 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 202 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2481 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13218 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1067 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3045 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4589 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22515 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33383 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 252 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 869 1
Юдаева Ксения 3 1
Расколов Сергей 43 1
Бедеров Игорь 101 1
Жартун Вадим 2 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Горелкин Антон 118 1
Мантуров Денис 126 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
Китай - Тайвань - Синьчжу 18 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 970 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4472 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8540 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19485 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2523 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 1
Украина 7918 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3567 1
Россия - СФО - Новосибирск 4861 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1553 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1887 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8811 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3855 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15989 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 600 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3772 1
РИА Новости 1030 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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