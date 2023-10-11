Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты

Bitmain перестала выплачивать зарплату сотрудникам, собирается сократить ее вдвое и отменить все бонусы и поощрения. Это крупнейших в мире поставщик устройств для майнинга криптовалют (ASIC). Почему компания оказалась в этой ситуации, неясно, но, вероятно, свое влияние оказал мировой крипторынок, сильно сократившийся за последние два года.

Нет денег, и зарплаты тоже нет

Компания Bitmain, считающаяся крупнейшим производителем устройств для майнинга криптовалюты (интегральных схем специального назначения, ASIC), оказался в крайне затруднительном финансовом положении. Дела у компании идут настолько плохо, что она была вынуждена пойти на крайние меры и прекратить выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Как пишет Yahoo Finance, задержка с выплатой зарплат пока небольшая – сотрудники не увидели на своих счетах заработанные ими в сентябре 2023 г. Но для компании уровня Bitmain это очень плохой знак.

Фирма также сократила все бонусы и поощрения для своих сотрудников. Наряду с этим она больше не намерена выплачивать им прежнюю зарплату – базовая ставка вот-вот сократится на 50%.

Фото: teksomolika / FreePik Биткоин не щадит никого - ни домашнего майнера, ни крупных поставщиков оборудования для добычи криптовалют

Bitmain – это относительно молодая компания, она была основана всего 10 лет назад, в 2013 г. Спустя пять лет она стала крупнейшим в мире вендором ASIC для майнинга криптовалют, в частности, биткоина. На пике популярности ее «железо» удерживало в пределах 70% мирового рынка.

От рассвета до заката

Спустя 10 лет со дня основания невыплата зарплат – лишь одна из проблем, с которой столкнулась Bitmain. В их числе – крупные штрафы в Китае, один из которых был выписан в апреле 2023 г. на сумму, эквивалентную $3,6 млн. Компанию обвинили в налоговых махинациях и сразу выписали штраф, хотя ее вина пока не доказана.

За пару лет до этого компания отказалась от своих планов по выходу на биржу и публичному размещению акций. Официальные причины она не называет, но примерно в то же время между основателями компании возник конфликт.

Прийти к согласию Джихану Ву (Jihan Wu) и Микри Чжану (Micree Zhan) удалось, хотя спор о правах собственности в компании длился между ними более года. Стороны подписали соглашение, согласно которому Ву освободил кресло председателя совета директоров и снял с себя полномочия генерального директора Bitmain. Также он продал свою долю Чжану за $600 млн.

Что касается IPO, то Bitmain намеревалась открыть для себя все преимущества биржи до конца 2022 г. Компания хотела продать акции на $5 млрд.

А виноват ли биткоин

Нельзя исключать, что происходящее с Bitmain – это очередное следствие проблем на глобальном рынке криптовалют. Его локомотив, биткоин, давно обвалился в цене и больше не демонстрирует стремительный рост, пытаясь удержаться в пределах $20-30 тыс. за виртуальную монету, но уже были периоды, когда он падал до $15-16 тыс. На момент выхода материала токен оценивался приблизительно в $27,1 тыс. Для сравнения, на пике, пришедшемся на ноябрь 2021 г., он стоил в пределах $70 тыс., то есть более чем в два раза дороже.

Другие несуществующие в реальном мире валюты обесценились вслед за биткоинами, а блокчейн-сеть Ethereum и вовсе поменяла свою концепцию – теперь суммарная мощность майнинг-машин никак не влияет на темпы добычи этого токена.

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Как результат – частные майнеры тихо уходят с рынка, продавая свои фермы за бесценок на вторичном рынке, а крупные фирмы, основным занятием которого являлась добыча криптовалют, громко лопаются. Спрос на отдельные видеокарты, готовые фермы, а также специализированные ASIC просел, что видно по вернувшимся в норму ценам на графические ускорители (за пределами России – в российских магазинах из-за курса рубля они по-прежнему по цене золота).

Bitmain ощутила на себе последствия сокращения рынка криптовалют в полной мере. Чтобы продажи ее ASIC если просели, то не очень сильно, ей пришлось снизить их стоимость. Например, еще в сентябре 2022 г. ее установка для майнинга S19 Pro упала в цене приблизительно на 40%.

В настоящее время у Bitmain насчитывается несколько офисов по всему миру – ее представительства открыты как минимум в Китае, Казахстане, Малайзии, Сингапуре и США. Суммарное число сотрудников компания не раскрывает, как и не уточняет, собирается ли она закрывать офисы и сокращать персонал.